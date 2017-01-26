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Уголовные дела возбуждены в отношении министра спорта Оренбургской области

Теги: Злоупотребление служебными полномочиями, Превышение должностных полномочий, Министерство Спорта РФ, Следственный комитет РФ, Оренбургская область, Россия
11:10 25/10/2016

МОСКВА, 25 окт - РАПСИ, Людмила Кленько. Следственными органами Следственного комитета (СК) РФ по Оренбургской области возбуждены уголовные дела в отношении министра физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области Олега Пивунова по подозрению в злоупотреблении полномочиями, присвоении и превышении должностных полномочий, сообщили РАПСИ в пресс-службе СКР.

"Возбуждены уголовные дела в отношении уже бывшего генерального директора АНО "Спортивный клуб "Южный Урал", в настоящее время занимающего должность министра физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области Пивунова, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), частью 3 статьи 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), 2 эпизода по части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении

По данным следствия, с 2013-2015 года в городе Орске Пивунов, будучи гендиректором спортивного клуба, не исполнил обязанность налогового агента по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет сумм налога на доходы физических лиц, полученных в результате трудовых взаимоотношений с налоговым агентом, на сумму, превышающую 20 миллионов рублей.

Кроме того, следствием установлено, что в 2011-2013 годах подозреваемый, возглавляя спортивный клуб, уклонился от уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды, вследствие чего причинил ущерб в размере более 26 миллионов рублей. В 2015-2016 годах министр Пивунов неоднократно организовывал собственные командировки за пределы региона для участия в мероприятиях, не относящихся к его профессиональной деятельности, вследствие чего присвоил средства бюджета.

В 2014-2016 годах Пивунов, в очередной раз превышая свои должностные полномочия, обеспечил безвозмездное проживание двух своих заместителей вместе с семьями в квартирах, арендованных за счет Оренбургской областной общественной организации "Баскетбольный клуб "Надежда", вследствие чего его действиями был причинен ущерб в размере более 2 млн рублей.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Все уголовные дела соединены в одно производство", - отмечает пресс-служба.

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Уголовные дела возбуждены в отношении министра спорта Оренбургской области

11:10 25/10/2016 Следственными органами Следственного комитета (СК) РФ по Оренбургской области возбуждены уголовные дела в отношении министра физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области Олега Пивунова по подозрению в злоупотреблении полномочиями, присвоении и превышении должностных полномочий, сообщили РАПСИ в пресс-службе СКР.
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