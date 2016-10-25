Фигуранток дела о жестоком обращении с животными проверят на вменяемость
МОСКВА, 25 окт - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Следственные органы Следственного комитета (СК) России по Хабаровскому краю назначали комплексные психолого-психиатрические экспертизы в отношении двух 17-летних девушек, предположительно причастных к издевательствам над животными, сообщается на официальном сайте ведомства.
СК по Хабаровскому краю отмечает, что действия фигуранток дела были переквалифицированы с части 1 на часть 2 статьи 245 Уголовного кодекса РФ - "жестокое обращение с животными, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Новая квалификация предполагает более серьезное наказание.
По сообщению ведомства, в отношении одной из девушек избрана мера пресечения в виде домашнего ареста (в связи с попыткой скрыться от следствия). Кроме того, правоохранительные органы проверяют девушек на причастность к совершению других преступлений и проводят мероприятия по выявлению новых фигурантов дела.
В настоящее время следователями СК по региону установлено, что жертвами злоумышленниц стали не менее 15 животных и птиц (точное количество устанавливается). С места преступления, а именно из помещений заброшенного здания, в ходе осмотра криминалистами изъяты биологические вещества (15 образцов), также обнаружен труп одного животного и останки еще одного. В ходе обыска в квартире одной из фигуранток уголовного дела обнаружен череп кошки. Следствием изъяты домашние компьютеры и телефоны злоумышленниц, назначены компьютерно-технические экспертизы.
Как сообщают хабаровские СМИ, две девушки из Хабаровска опубликовали в интернете фотографии издевательств над животными, которых они брали в "добрые руки". Полиция сообщала, что проводит проверку по этим фактам.
По данным правоохранительных органов, мать второй девушки написала заявление в полицию о том, что ее дочь оклеветали и ей угрожают.