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Аннулировано 3 аукциона на ремонт дорог в Дагестане на 83 млн руб — ФАС

Теги: Антимонопольное право, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Дагестан, Россия
17:53 25/10/2016

МОСКВА, 25 окт — РАПСИ. Дагестанское УФАС России аннулировало три аукциона Агентства по дорожному хозяйству Республики Дагестан (Дагавтодор) на ремонт дорог общей стоимостью около 83 миллиона рублей, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.

По данным ведомства, в антимонопольную службу Дагестана поступили жалобы на аукционы Дагавтодора. Все жалобы были признаны частично обоснованными. Заказчик во всех трех аукционных документациях установил требование к участникам закупок, нарушающее закон "О контрактной системе…", подчеркивает ФАС.

Служба отмечает, что Дагавтодор требовал от участников закупок наличие опыта по строительству автомобильных дорог, в то время как упомянутые аукционы проводились на их ремонт.

"Кроме того, заказчик предусмотрел в проектах контрактов возможность их расторжения в случае, если в ходе их реализации выяснится, что категории грунтов на местности не соответствуют указанным в проектно-сметных документациях, и, по мнению подрядчика, это приводит к увеличению цены контракта. Такое основание для расторжения контракта не предусмотрено частью 8 статьи 95 закона "О контрактной системе…", — говорится в сообщении.

УФАС признало Дагавтодор нарушившим закон "О контрактной системе…" и предписало аннулировать все три аукциона.

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Аннулировано 3 аукциона на ремонт дорог в Дагестане на 83 млн руб — ФАС

17:53 25/10/2016 Дагестанское УФАС России аннулировало три аукциона Агентства по дорожному хозяйству Республики Дагестан (Дагавтодор) на ремонт дорог общей стоимостью около 83 миллиона рублей, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.
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