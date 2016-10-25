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Следователи МВД завершили расследование дела в отношении Полонского

Сюжет: Дело Сергея Полонского
Контекст
Теги: Мошенничество, Следственный департамент МВД РФ, Генеральная прокуратура РФ, Сергей Полонский, Москва, Россия
22:03 25/10/2016

МОСКВА, 25 окт - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Следственный Департамент Министерства внутренних дел России завершил расследование уголовного дела в отношении бизнесмена Сергея Полонского, обвиняемого в мошенническом хищении денежных средств граждан под видом реализации квартир в жилых комплексах «Кутузовская миля» и «Рублевская Ривьера», сообщила во вторник официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В числе обвиняемых по делу также проходят руководитель финансового департамента корпорации "Миракс Групп" Александр Паперно и гендиректор ООО "Аванта" Алексей Пронякин.

Как отметили в МВД, заместитель Генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по данному уголовному делу и оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Пресненский суд Москвы 8 августа провел предварительные слушания по делу Полонского. По итогам заседания судьей было принято решение о возврате в прокуратуру уголовного дела. Впоследствии Мосгорсуд признал данное постановление законным.

Как ранее пояснила РАПСИ пресс-секретарь Пресненского суда, такое решение было принято для квалификации действий обвиняемых как более тяжкого преступления и переквалификации действий обвиняемых со статьи "мошенничество в особо крупном размере" на "мошенничество, совершенное организованной группой лиц".

По версии следствия, Полонский, возглавлявший ранее одну из крупнейших в России строительных компаний "Миракс Групп", при пособничестве вышеупомянутых лиц похитил денежные средства граждан — участников долевого строительства многоквартирных домов. В настоящее время предполагаемый ущерб от действий Полонского по эпизоду со строительством "Кутузовской мили" составляет 2,4 миллиарда рублей, по эпизоду с "Рублевской Ривьерой" — еще 256 миллионов рублей.

В мае 2015 года власти Камбоджи, где Полонский скрывался от российского правосудия, выдали его РФ. По статье о мошенничестве бизнесмену грозит до 10 лет заключения. Экспертиза признала Полонского вменяемым.

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Следователи МВД завершили расследование дела в отношении Полонского

22:03 25/10/2016 Следственный Департамент Министерства внутренних дел России завершил расследование уголовного дела в отношении бизнесмена Сергея Полонского, обвиняемого в мошенническом хищении денежных средств граждан под видом реализации квартир в жилых комплексах «Кутузовская миля» и «Рублевская Ривьера», сообщила во вторник официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Следователи МВД завершили расследование дела в отношении Полонского

22:03 25/10/2016 Следственный Департамент Министерства внутренних дел России завершил расследование уголовного дела в отношении бизнесмена Сергея Полонского, обвиняемого в мошенническом хищении денежных средств граждан под видом реализации квартир в жилых комплексах «Кутузовская миля» и «Рублевская Ривьера», сообщила во вторник официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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