"МОЭСК" незаконно перекладывает свои обязанности на потребителей - УФАС

11:11 26/10/2016

МОСКВА, 26 окт - РАПСИ. Столичное УФАС России направило ПАО "МОЭСК" предупреждение о необходимости прекращения действий, содержащих признаки злоупотребления доминирующим положением, говорится в сообщении антимонопольного органа.

Ведомство отмечает, что в соответствии с инструкциями по технологическому присоединению, размещенными на официальном сайте сетевой организации, потребителя вправе выбрать одну из типовых схем организации учета электрической энергии. Однако указанные схему, по сути, перекладывают бремя установки счетчика за пределами участка на плечи потребителей, в то время как такие работы должны исполняться непосредственно ПАО "МОЭСК"

"Весь процесс технологического присоединения строго регламентирован. Нормы, которые содержит действующее законодательство, позволяют потребителю защитить себя от необоснованной траты времени и денег, а антимонопольному органу – эффективно контролировать деятельность сетевых организаций. В данном случае монополист ввел своих клиентов в заблуждение относительно их обязанностей и навязал невыгодные условия договора", - сказал заместитель руководителя московского УФАС Олег Корнеев.

Ведомство предупредило ПАО "МОЭСК" о необходимости исключения из типовых технических решений, размещенных на сайте, соответствующих положений.