Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
26/10/2016 20:42
Премия Рунета-2013

Происшествия/ Дела

Новости

Версия для печати

УФАС возбудило дело в отношении крупного застройщика Подмосковья

Теги: Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Москва, Россия
14:22 26/10/2016

МОСКВА, 26 окт — РАПСИ. Московское областное УФАС возбудило дело в отношении АО ХК «ГВСУ Центр» по признакам нарушения законодательства РФ о рекламе, выразившихся в размещении недостоверной рекламы на строящихся многоквартирных домах ЖК «Высокие жаворонки» в Одинцовском районе, говорится в сообщении ведомства.

Поводом к возбуждению дела стали многочисленные обращения граждан, согласно которым, на строящихся многоквартирных домах ЖК «Высокие жаворонки» размещены рекламные баннеры, информация на которых вводит в заблуждение потенциальных покупателей квартир относительно застройщика, осуществляющего строительство.

По информации управления, на рекламных баннерах, привлекающих внимание потенциальных покупателей, указано наименование известного на рынке застройщика АО ХК «ГВСУ Центр». «Вместе с тем, согласно обращениям, при заключении договора долевого строительства выяснилось, что застройщиком является иная организация, неизвестная и никак не зарекомендовавшая себя на рынке строительства многоквартирных домов — ООО «Трансфорт», — отмечается в сообщении.

По итогам рассмотрения обращений Московское областное УФАС России пришло к выводу о наличии в действиях АО ХК «ГВСУ Центр» признаков нарушения части 7 статьи 5 Закона о рекламе. Кроме того, «в связи с высокой активностью граждан управлением будет рассмотрен вопрос о законности действий застройщика ООО «Трансфорт» и вопрос проведения мониторинга размещения рекламы на строящихся многоквартирных домах Подмосковья».

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

УФАС возбудило дело в отношении крупного застройщика Подмосковья

14:22 26/10/2016 Московское областное УФАС возбудило дело в отношении АО ХК «ГВСУ Центр» по признакам нарушения законодательства РФ о рекламе, выразившихся в размещении недостоверной рекламы на строящихся многоквартирных домах ЖК «Высокие жаворонки» в Одинцовском районе, говорится в сообщении ведомства.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста руководителей "Ренова" и "Т Плюс"

18:19 26/10/2016 Басманный суд Москвы 1 ноября рассмотрит вопрос о продлении срока содержания под стражей в отношении директора группы компаний "Ренова" Евгения Ольховика и гендиректора ПАО "Т Плюс" Бориса Вайнзихера по делу о даче взятки чиновникам Республики Коми, сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Юнона Царева.

ФАС РФ законно отказала в регистрации завышенных цен на лекарства — суд

19:27 26/10/2016 Арбитражный суд Московского округа подтвердил законность отказа Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ в согласовании предельных отпускных цен лекарственных препаратов «Ципрофлоксацин» и «Метронидазол» производства «Эльфа Лабораториз» (Индия), говорится в сообщении ведомства.

Суд оштрафовал Левада-центр на 300 тыс руб за нарушение закона об иногентах

16:38 26/10/2016 Тверской суд Москвы привлек автономную некоммерческой организации «Аналитический Центр Юрия Левады» к административной ответственности за нарушение закона об иностранных агентах и назначил юридическому лицу наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей, передает в среду корреспондент РАПСИ из зала суда.

Мультимедиа

Видео: Тотальная слежка: как наблюдают за сетью и прослушивают телефоны
Инфографика: ДТП с участием детей в России
Инфографика: Падение вертолета Ка-52 на юго-востоке Москвы
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера