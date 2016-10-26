УФАС возбудило дело в отношении крупного застройщика Подмосковья

14:22 26/10/2016

МОСКВА, 26 окт — РАПСИ. Московское областное УФАС возбудило дело в отношении АО ХК «ГВСУ Центр» по признакам нарушения законодательства РФ о рекламе, выразившихся в размещении недостоверной рекламы на строящихся многоквартирных домах ЖК «Высокие жаворонки» в Одинцовском районе, говорится в сообщении ведомства.

Поводом к возбуждению дела стали многочисленные обращения граждан, согласно которым, на строящихся многоквартирных домах ЖК «Высокие жаворонки» размещены рекламные баннеры, информация на которых вводит в заблуждение потенциальных покупателей квартир относительно застройщика, осуществляющего строительство.

По информации управления, на рекламных баннерах, привлекающих внимание потенциальных покупателей, указано наименование известного на рынке застройщика АО ХК «ГВСУ Центр». «Вместе с тем, согласно обращениям, при заключении договора долевого строительства выяснилось, что застройщиком является иная организация, неизвестная и никак не зарекомендовавшая себя на рынке строительства многоквартирных домов — ООО «Трансфорт», — отмечается в сообщении.

По итогам рассмотрения обращений Московское областное УФАС России пришло к выводу о наличии в действиях АО ХК «ГВСУ Центр» признаков нарушения части 7 статьи 5 Закона о рекламе. Кроме того, «в связи с высокой активностью граждан управлением будет рассмотрен вопрос о законности действий застройщика ООО «Трансфорт» и вопрос проведения мониторинга размещения рекламы на строящихся многоквартирных домах Подмосковья».