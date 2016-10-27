Роспотребнадзор оштрафовал московскую гостиницу за нарушения на 111 тыс руб

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19:10 26/10/2016

МОСКВА, 26 окт - РАПСИ. Управление Роспотребнадзора по Москве выявило нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и оштрафовало ОАО «Гостиница Саяны» на 111 тысяч рублей, говорится в сообщении ведомства.

При проведении плановых надзорных мероприятий установлено, что ОАО «Гостиница Саяны» не довело до сведения потребителей информацию об оказываемых услугах, предназначенную для оформления временного проживания как посредством размещения в помещении гостиницы, так и на сайте гостиницы в сети Интернет. Кроме того, не обеспечено проведение комплекса мероприятий по защите объекта от грызунов, насекомых, имеющих эпидемиологическое, санитарно-гигиеническое значение.

Также не обеспечено выполнение мероприятий по очистке и профилактической дезинфекции мест общего пользования гостиницы, не соблюдаются требования к дезинфекционному режиму при проведении уборок. В сообщении Роспотребнадзора говорится, что гостиница «не представила сведения о прохождении медицинских осмотров, профилактических прививок, в т. ч. от гриппа, сотрудников компании, привлекаемой для уборки помещений гостиницы и территории». По информации управления, «контейнеры на контейнерной площадке требуют замены, не покрашены, крышки не закрываются, отсутствует контейнер для пищевых отходов».

В отношении юридического и должностного лица ОАО «Гостиница Саяны» составлены протоколы об административных правонарушениях и вынесены постановления о назначении административного наказания в виде штрафов. Административные наказания вынесены с учетом смягчающих вину обстоятельств, так как юридическим лицом представлены сведения об устранении выявленных нарушений.