Суд освободил бойца Александра Емельяненко условно-досрочно

13:25 27/10/2016

МОСКВА, 27 окт — РАПСИ, Диана Гуцул. Суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бойца смешанных боевых искусств Александра Емельяненко, осуждённого на 4,5 года колонии общего режима за насильственные действия сексуального характера, сообщил РАПСИ адвокат потерпевшей Александр Карабанов.

"Решение вынесено, началась процедурная часть. Колонию покинет он завтра", - сказал Карабанов.

Адвокат Емельяненко Кахабер Долбадзе на звонок РАПСИ не ответил.

В мае прошлого года Симоновский районный суд Москвы приговорил Емельяненко к 4,5 годам лишения свободы и постановил взыскать с него штраф в размере 50 тысяч рублей. Суд при этом прекратил производство в отношении Емельяненко по статье «склонение к употреблению наркотических средств» в связи с отказом прокуратуры от обвинения в этой части.

Спортсмен изначально обвинялся в совершении действий сексуального характера, похищении паспорта и склонении к употреблению наркотиков женщины, убиравшей его квартиру.

Как следует из материалов дела, в квартире в Пересветовом переулке Москвы Емельяненко надругался над потерпевшей, а потом украл паспорт из ее сумки. Емельяненко в свою очередь настаивал на том, что «связь была обоюдной».

Александр Емельяненко ─ один из самых известных представителей России в международных чемпионатах по смешанным боевым искусствам. Он приходится младшим братом Федору Емельяненко, которого многие СМИ, в том числе американские, считают величайшим бойцом смешанного стиля в истории.