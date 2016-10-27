Возбуждено дело по факту убийства судьи в Карачаево-Черкессии

14:06 27/10/2016

МОСКВА, 27 окт — РАПСИ, Диана Гуцул. Следователи следственного управления СКР по Карачаево-Черкесской Республике приступили к расследованию убийства судьи Малокарачаевского районного суда, сообщил РАПСИ старший помощник руководителя СУ СКР по КЧР Сергей Шуваев.

"По предварительным данным, около 11 часов 30 минут утра Руслан Боташев вышел из магазина "Надежда", расположенного при въезде в село Первомайское Карачаево-Черкесской Республики, и сел за руль автомобиля "Тайота". В этот момент к окну автомашины со стороны пассажирского сидения подошел злоумышленник и произвел 4 выстрела из нарезного оружия в потерпевшего. Затем стрелявший отошел на некоторое время от автомобиля, после чего вернулся и произвел еще один выстрел в потерпевшего и с места преступления скрылся", — рассказал собеседник агентства.

Следователи следственного управления СКР по Карачаево-Черкесской Республике проводят осмотр места происшествия и другие следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и личности нападавшего, назначены судебные экспертизы.

Расследование уголовного дела продолжается.