Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
27/10/2016 16:52
Премия Рунета-2013

Происшествия/ Дела

Новости

Версия для печати

Возбуждено дело по факту убийства судьи в Карачаево-Черкессии

Теги: Убийство, Следственный комитет РФ, Карачаево-Черкесия, Россия
14:06 27/10/2016

МОСКВА, 27 окт — РАПСИ, Диана Гуцул. Следователи следственного управления СКР по Карачаево-Черкесской Республике приступили к расследованию убийства судьи Малокарачаевского районного суда, сообщил РАПСИ старший помощник руководителя СУ СКР по КЧР Сергей Шуваев.

"По предварительным данным, около 11 часов 30 минут утра Руслан Боташев вышел из магазина "Надежда", расположенного при въезде в село Первомайское Карачаево-Черкесской Республики, и сел за руль автомобиля "Тайота". В этот момент к окну автомашины со стороны пассажирского сидения подошел злоумышленник и произвел 4 выстрела из нарезного оружия в потерпевшего. Затем стрелявший отошел на некоторое время от автомобиля, после чего вернулся и произвел еще один выстрел в потерпевшего и с места преступления скрылся", — рассказал собеседник агентства.

Следователи следственного управления СКР по Карачаево-Черкесской Республике проводят осмотр места происшествия и другие следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и личности нападавшего, назначены судебные экспертизы.

Расследование уголовного дела продолжается.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Возбуждено дело по факту убийства судьи в Карачаево-Черкессии

14:06 27/10/2016 Следователи следственного управления СКР по Карачаево-Черкесской Республике приступили к расследованию убийства судьи Малокарачаевского районного суда, сообщил РАПСИ старший помощник руководителя СУ СКР по КЧР Сергей Шуваев.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Экс-замглавы Якутска задержан по подозрению в превышении полномочий

14:21 27/10/2016 Следственные органы Следственного комитета (СК) РФ по Республике Саха (Якутия) задержали бывшего заместителя главы городского округа Якутск Егора Попова по подозрению в превышении должностных полномочий при строительстве школы для детей-инвалидов.

Суд частично удовлетворил иск родственников певицы Фриске к ее мужу

13:27 27/10/2016 Савеловский районный суд Москвы частично удовлетворил исковые заявления родителей и сестры певицы Жанны Фриске к её супругу Дмитрию Шепелеву об определении порядка общения с ребёнком, сообщил РАПСИ пресс-секретарь суда Константин Тимошенко.

ВС РФ: штраф = унижение, водители могут требовать компенсацию

13:14 27/10/2016 Важное для незаконно оштрафованных водителей решение принял Верховный суд РФ: высшая инстанция указала, что необоснованное привлечение автовладельцев к ответственности может являться для них унизительным.

Мультимедиа

Видео: Тотальная слежка: как наблюдают за сетью и прослушивают телефоны
Инфографика: ДТП с участием детей в России
Инфографика: Падение вертолета Ка-52 на юго-востоке Москвы
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера