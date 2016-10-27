"Севкавказэнерго" наказано на 2,8 млн руб за нарушение законодательства — ФАС

14:26 27/10/2016

МОСКВА, 27 окт — РАПСИ. УФАС по Республике Северная Осетия-Алания назначило пять штрафов в размере 2,8 миллиона рублей для АО "Севкавказэнерго" за злоупотребление доминирующим положением, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.

Ведомство отмечает, что еще в апреле 2015 года АО "Севказэнерго" инициировало полное прекращение энергоснабжения водозаборов ряда населенных пунктов Ардонского района. По заявлению прокуратуры УФАС рассмотрело дело по факту отключения водозабора села Мичурино. Действия гарантирующего поставщика были признаны нарушением закона о защите конкуренции.

"После завершения длительной процедуры судебного обжалования компанией "Севкавказэнерго" решения антимонопольного органа, в ходе которой суды трех инстанций признали правильность данной антимонопольным органом квалификации, разрешен и вопрос об административном наказании для нарушителя", — подчеркивается в сообщении.