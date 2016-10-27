Здание, где ранее располагался ВАС РФ, реконструирует Академия Игоря Крутого

15:02 27/10/2016

МОСКВА, 27 окт - РАПСИ. Реконструкцией здания, где ранее располагался Высший арбитражный суд РФ, займется автономная некоммерческая организация «Академия популярной музыки Игоря Крутого», говорится в сообщении Градостроительно-земельной комиссии Москвы (ГЗК).

Комиссия, возглавляемая Мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 27 октября одобрила проект Градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) для реконструкции существующего здания (Большой Харитоньевский переулок, вл. 13, стр. 1).

Как отметил председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев, в настоящее время по указанному адресу расположено строение площадью 5,5 тысячи кв. метров. «Это бывшее здание Арбитражного суда, находящееся в федеральной собственности, которое в настоящее время не используется по назначению», - отметил чиновник.

Согласно ГПЗУ, после реконструкции площадь объекта увеличится до 6,5 тысячи кв. метров. Тимофеев отметил, что здание будет шестиэтажным, также будет построен один подземный этаж.