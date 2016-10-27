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Судья в КЧР был застрелен за решение по гражданскому делу — СК

Контекст
Теги: Убийство, Следственный комитет РФ, Карачаево-Черкесия, Россия
20:15 27/10/2016

МОСКВА, 27 окт — РАПСИ, Диана Гуцул. Задержанный по подозрению в убийстве федерального судьи Малокарачаевского районного суда Руслана Боташева признался в содеянном и пояснил, что пошёл на преступление из-за ранее вынесенного в отношении него судебного решения по гражданскому делу, сообщили РАПСИ в ведомстве.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Карачаево-Черкесской Республике задержан местный житель 53-летний Пилял Джатдоев. В ходе допроса Джатдоев пояснил, что совершил убийство судьи за ранее вынесенное Боташевым в отношении подозреваемого судебного решения по гражданскому делу", — сказали в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 295 УК РФ (посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие).

По данным следствия, около 10 часов утра 27 октября на въезде в село Первомайское Малокарачаевского района КЧР судья Боташев на личном автомобиле "Тайота" остановился около магазина "Надежда". В магазине он сделал покупки и вернулся в свою машину. Согласно записи с камеры видеонаблюдения, спустя полторы минуты к машине подбежал мужчина и произвел через закрытое переднее правое пассажирское стекло четыре выстрела из нарезного охотничьего карабина "Тигр" калибра 7,62 мм в область головы и ушел. Спустя 40 секунд злоумышленник вернулся к машине судьи и произвел еще один выстрел в потерпевшего, после чего скрылся с места происшествия.

Следствием готовится ходатайство в Черкесский городской об избрании в отношении Джатдоева меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Судья в КЧР был застрелен за решение по гражданскому делу — СК

20:15 27/10/2016 Задержанный по подозрению в убийстве федерального судьи Малокарачаевского районного суда Руслана Боташева признался в содеянном и пояснил, что пошёл на преступление из-за ранее вынесенного в отношении него судебного решения по гражданскому делу, сообщили РАПСИ в ведомстве.
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