Порядок упрощенной процедуры банкротства физлиц требует доработки — эксперты

17:13 28/10/2016

МОСКВА, 28 окт — РАПСИ. Участники Уральского форума арбитражных управляющих подвергли критике ряд положений обнародованного законопроекта Министерства экономического развития РФ об упрощенной процедуре банкротства физических лиц, сообщили РАПСИ в пресс-службе Общероссийского профсоюза арбитражных управляющих.

Ранее ведомство вынесло на общественное обсуждение поправки в закон о банкротстве, где предложена упрощенная процедура банкротства для граждан. В частности, размер обязательств и обязанностей гражданина-банкрота должен быть более 50 тысяч рублей, но не превышать 900 тысяч рублей. Кроме того, предполагаемый банкрот не должен быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в течение года, предшествующего дате подачи заявления о признании за ним такого статуса.

Также не будет применяться реструктуризация долгов гражданина и утверждаться финансовый управляющий. В документе говорится, что не должны проводиться анализ финансового состояния должника и мероприятия по выявлению признаков преднамеренного и фиктивного банкротства.

По мнению члена Центрального комитета Общероссийского профсоюза арбитражных управляющих Ивана Рыкова, «на смену одному плохо работающему закону правительство хочет выпустить другой, который тоже не позволит полностью реализовать обозначенные цели». «Во-первых, в нем заложен парадокс: Минэкономразвития предлагает финансово-малограмотным людям самостоятельно проводить юридически сложные операции. Они не справятся с этим и, естественно, будут обращаться к тем же арбитражным управляющим и юристам. Затрат станет даже больше.

Во-вторых, прописанный в законопроекте порядок банкротства оставляет поле для коррупции и злоупотреблений должниками, вплоть до фиктивного банкротства. Поэтому банковское сообщество тоже не в восторге от новеллы. В-третьих, новый закон не снизит нагрузки на арбитражные суды, которые сейчас завалены процессами. Было бы разумнее часть функций судов делегировать другим институтам, например, арбитражным управляющим», - отметил эксперт.

Арбитражные управляющие в июне озвучили основные тезисы, касающиеся поправок в процедуру упрощенного банкротства. По информации профсоюза управляющих, «там были приняты почти пункты предложенного схемы (в том числе и то, что кредиторы сами оплачивают за должника расходы на процедуру банкротства, если не согласны с проведением упрощенной процедуры), но при этом, законодатели формально исключили из схемы банкротства самих управляющих».

Общероссийский профсоюз арбитражных управляющих и Российский союз СРО подготовили свой законопроект по упрощенному банкротству граждан. Он будет внесен в профильный комитет Госдумы РФ в ближайшие месяцы. За год действия закона, по информации профсоюза, свои долги смогли списать менее 700 человек.