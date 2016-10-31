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Нарушители антитабачного законодательства в РФ выплатят 93 млн руб штрафов

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Теги: Роспотребнадзор, Москва, Россия
10:52 31/10/2016

МОСКВА, 31 окт - РАПСИ. Роспотребнадзор за девять месяцев этого года в результате контрольно-надзорных мероприятий за нарушения требований законодательства в области охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака вынес штрафы на 93 миллиона рублей, говорится в сообщении ведомства.

Курение в общественных местах
РИА Новости. Александр Кряжев
Курение в общественных местах

Всего к административной ответственности было привлечено 9,5 тысячи лиц. С 15 ноября 2013 года (начало действия норм антитабачного законодательства) должностными лицами Роспотребнадзора привлечено к административной ответственности около 40 тысяч правонарушителей, включая 4,2 тысячи юридических лиц.

В России принятый в развитие Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака Федеральный закон «О защите здоровья населения от последствий потребления табака» регулирует отношения, возникающие в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака и направлен на соблюдение статей 41 и 42 Конституции РФ, согласно которым каждый имеет право на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.

Табачная интоксикация является в настоящее время, по признанию ВОЗ, ведущей устранимой причиной смерти для современного человека, напомнил Роспотребнадзор. В мире 90% смертей от рака легких, 75% от хронического бронхита и 25% от ишемической болезни сердца обусловлены курением. Именно поэтому меры по снижению распространения табакокурения признаны, по критериям стоимости и эффективности, наиболее перспективным направлением профилактики хронических неинфекционных заболеваний, снижения смертности и увеличения продолжительности и качества жизни, отмечается  в сообщении ведомства.

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Нарушители антитабачного законодательства в РФ выплатят 93 млн руб штрафов

10:52 31/10/2016 Роспотребнадзор за девять месяцев этого года в результате контрольно-надзорных мероприятий за нарушения требований законодательства в области охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака вынес штрафы на 93 миллиона рублей, говорится в сообщении ведомства.
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Нарушители антитабачного законодательства в РФ выплатят 93 млн руб штрафов

10:52 31/10/2016 Роспотребнадзор за девять месяцев этого года в результате контрольно-надзорных мероприятий за нарушения требований законодательства в области охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака вынес штрафы на 93 миллиона рублей, говорится в сообщении ведомства.

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