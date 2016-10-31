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"Ленавтодор" оштрафован на 500 тыс руб за неисполнение предписания — УФАС

Теги: Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Санкт-Петербург, Россия
14:55 31/10/2016

МОСКВА, 31 окт — РАПСИ. УФАС по Ленинградской области вынесло постановление о наложении административного штрафа в размере 500 тысяч рублей на ГКУ "Ленавтодор" за неисполнение предписания, говорится в сообщении ведомства.

"Административное производство было возбуждено после рассмотрения жалобы АО "Ордена Трудового Красного Знамени Трест "Спецгидроэнергомонтаж" на действия аукционной комиссии на право заключения государственного контракта на реконструкцию автомобильной дороги "Красное Село — Гатчина — Павловск". Тогда в октябре 2015 года, комиссия антимонопольного органа признала в действиях ГКУ "Ленавтодор" нарушение пунктов 1 и 2 части 1 статьи 33 закона о контрактной системе, выдало предписание об устранении нарушения", — отмечается в сообщении.

Решение и предписание УФАС было оспорено в суде. В свою очередь арбитраж Санкт-Петербурга и Ленобласти вынес определение об обеспечительных мерах, которым приостановил решение и предписания УФАС. Ведомство отмечает, что суд не отменил выводы УФАС, однако на следующий день "Ленавтодор" заключил контракт на выполнение реконструкции автодороги, цена которого составила 625 миллиона рублей.

"Заключением контракта во время действия обеспечительных мер, ГКУ "Ленавтодор" показал, что не намерен исполнять предписание Ленинградского УФАС России и дожидаться решения суда. За это ГКУ "Ленавтодор" привлечено к административной ответственности", — подчеркнул антимонопольный орган.

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"Ленавтодор" оштрафован на 500 тыс руб за неисполнение предписания — УФАС

14:55 31/10/2016 УФАС по Ленинградской области вынесло постановление о наложении административного штрафа в размере 500 тысяч рублей на ГКУ "Ленавтодор" за неисполнение предписания, говорится в сообщении ведомства.
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