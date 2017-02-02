Роспотребнадзор: 40% информации о самоубийствах размещается в сети "ВКонтакте"

flickr.com/Фото Москвы Moscow-Live.ru

13:25 01/11/2016

МОСКВА, 1 ноя — РАПСИ. Роспотребнадзор сообщил, что 40% запрещенных материалов о способах совершения самоубийства, а также информация с призывами к его осуществлению были размещены на страницах открытых или закрытых групп в социальной сети «ВКонтакте».

Кроме того, около 50% таких материалов были размещены на сайтах региональных электронных СМИ, остальные материалы — на различных форумах и видео-хостингах.

За четыре года деятельности в рамках реализации постановления Правительства РФ от 26 октября 2012 года Роспотребнадзором, уполномоченным принимать решения в отношении информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к его осуществлению, размещенной в сети «Интернет», проведена экспертиза более 11 950 ссылок, из которых в 98% случаев были приняты решения о наличии на страницах сайтов информации, запрещенной к распространению в России.

В сентябре-октябре возросло количество обращений со ссылками на страницы сайтов молодежного движения «Зацепинг» (рассмотрено 65 ссылок на страницы сайтов), пропагандирующего рискованное поведение подростков, передвигающихся на крышах, сцепках вагонов или прикрепившись к вагонам электропоездов, метрополитена, троллейбусам и трамваям, сообщило ведомство.

Приоритетами государственной политики в области информационной безопасности детей и подростков являются — защита ребенка от дестабилизирующего воздействия информационной продукции и создание условий информационной среды для его позитивной социализации, сохранения психического и психологического здоровья и благополучия, а также формирования позитивного мировосприятия.

По мнению Роспотребнадзора, «высокая интенсивность потребления Интернета (как источник информации сегодня сеть «Интернет» превосходит телевидение, радио, газеты, журналы, книги), широкий диапазон онлайн-активности детей и подростков по сравнению с взрослыми, а также распространение мобильного Интернета, значительно повысившего доступность и бесконтрольность его потребления, создают значимые риски и угрозу информационной безопасности детей и подростков».

«Агрессивный и ненавистнический контент, материалы сексуального характера, информация о способах самоубийства, пропаганда опасных рискованных видов деятельности, «экстрим» увлечений — вот неполный перечень негативной информации, размещаемой на страницах сайтов и социальных сетей информационно-коммуникационной сети «Интернет». Ситуация усугубляется распространением данных материалов средствами массовой информации. Электронные и печатные СМИ зачастую подробно освещали каждую историю самоубийства, провоцируя стремление к подражанию у других подростков», — отмечается в сообщении.

С целью помощи родителям, интересующимся вопросами профилактики суицидальных рисков в среде подростков, Минобрнауки России совместно с ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет» подготовили практическое руководство для родителей «Что нужно знать родителям о подростковых суицидах?».