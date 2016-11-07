МТС-Банк оштрафован на 400 тыс руб за SMS-спам — УФАС

15:13 07/11/2016

МОСКВА, 7 ноя — РАПСИ. Московское областное УФАС оштрафовало МТС-Банк на 400 тысяч рублей за распространения СМС-рекламы без предварительного согласия абонента на ее получение, говорится в сообщении ведомства.

"Основанием для привлечения к административной ответственности послужило нарушение ПАО "МТС-Банк" части 1 статьи 18 и частей 1 и 3 статьи 28 Закона о рекламе при распространении СМС-рекламы. Данный факт был установлен комиссией по итогам рассмотрения дела о признании СМС-рекламы, распространяемой МТС-Банком, ненадлежащей", — подчеркивает служба.

УФАС отмечает, что в октябре 2016 Арбитраж Москвы признал законным решение ведомства, которое послужило основанием для штрафа.