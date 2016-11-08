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Вакцинацию против гриппа прошло более 4,4 млн москвичей — Роспотребнадзор

Контекст
Теги: здравоохранение, Роспотребнадзор, Москва, Россия
16:10 08/11/2016

МОСКВА, 8 ноя — РАПСИ. Управление Роспотребнадзора по Москве сообщило, что в ходе предсезонной вакцинации против гриппа за счёт всех источников финансирования в столице привито более 4,4 миллиона человек (36,9% всего населения города).

Эпидемиологическая ситуация по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) и гриппу в Москве спокойная, уровень заболеваемости в городе низкий и соответствует данному периоду года, отметило ведомство. Показатели заболеваемости ОРВИ среди всех возрастных групп остаются ниже эпидемических порогов.

Привиться от гриппа на безвозмездной основе можно в территориальных поликлиниках, как по месту прикрепления, так и по месту работы, а также в Центре медицинской профилактики Департамента здравоохранения Москвы. Кроме того, по согласованию с руководителем медицинской организации возможна организация вакцинации сотрудников предприятий непосредственно на рабочих местах силами выездных прививочных бригад. Для вакцинации против гриппа в поликлиниках по месту работы руководителю предприятия необходимо представить списки сотрудников в территориальную поликлинику.

Также привиться от гриппа можно и в негосударственных медицинских организациях за счёт средств организаций и граждан. Вакцинация особо показана людям с хроническими заболеваниями, пожилым людям, беременным женщинам, детям, работникам из групп риска (медицинские и социальные работники), сообщил Роспотребнадзор.

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Вакцинацию против гриппа прошло более 4,4 млн москвичей — Роспотребнадзор

16:10 08/11/2016 Управление Роспотребнадзора по Москве сообщило, что в ходе предсезонной вакцинации против гриппа за счёт всех источников финансирования в столице привито более 4,4 миллиона человек (36,9% всего населения города).
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