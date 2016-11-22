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Администратору "группы смерти" Филиппу Лису предъявлено обвинение — СК РФ

Контекст
Теги: Следственный комитет РФ, Филипп Будейкин, Санкт-Петербург, Россия
17:10 22/11/2016

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя — РАПСИ, Михаил Телехов. Главное следственное управление (ГСУ) СК РФ по Петербургу предъявило обвинение 21-летнему администратору одной из «групп смерти» в социальных сетях Филиппу Будейкину, более известному пользователям Интернета как Филипп Лис, в доведении до самоубийства подростков, сообщили РАПСИ в СК РФ.

Таким образом, состав вменяемого деяния изменился. Во время суда по избранию меры пресечения Будейкин был подозреваемым в подстрекательстве к поведению до самоубийства.

По данным следствия, в 10 регионах России — Краснодарском крае, республиках Коми и Башкортостан, Московской, Волгоградской, Воронежской, Тульской, Кемеровской, Новосибирской, Омской областях проведены обыски у администраторов и участников «группы смерти», имеющих псевдонимы «Филипп Море», «Мирон Стех», «Хранитель Истины», и других. «Молодые люди допрошены. Их около десяти человек. Все они проходят свидетелями по делу и дали развернутые и последовательные показания, сообщив, в частности, что «Филипп Лис» призывал и склонял несовершеннолетних через переписку в группах в социальной сети «ВКонтакте» к совершению суицидов», — сообщили в СК РФ.

В ходе обыска у них, а также у Будейкина изъяты электронные носители и иные материалы, имеющие значение для расследования.

Следствие уже начало анализ изъятых электронных носителей, по их результатам будет дана правовая оценка действиям всех администраторов и участников «групп смерти». Запланировано проведение ряда экспертиз, в том числе судебно-психиатрической обвиняемому на предмет установления вменяемости Будейкина.

На данный момент следователями ГСУ установлено 15 потерпевших — несовершеннолетних, состоявших в «группах смерти» и совершивших суициды в различных субъектах Российской Федерации. Самоубийства еще пятерых ребят не состоялись. Согласно заключениям психолого-лингвистической экспертизы, в переписке Будейкина содержатся побуждения к совершению суицида.

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Администратору "группы смерти" Филиппу Лису предъявлено обвинение — СК РФ

17:10 22/11/2016 Главное следственное управление (ГСУ) СК РФ по Петербургу предъявило обвинение 21-летнему администратору одной из "групп смерти" в социальных сетях Филиппу Будейкину, более известному пользователям Интернета как Филипп Лис, в доведении до самоубийства подростков, сообщили РАПСИ в СК РФ.
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