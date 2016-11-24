Лагерь на Сямозере незаконно выиграл торги по организации отдыха детей — УФАС

16:48 24/11/2016

МОСКВА, 24 ноя — РАПСИ. Столичное УФАС признало лагерь «Парк-Отель «Сямозеро», организовавший поход в результате которого погибло 14 детей, виновным в заключении картельного соглашения при проведении торгов на организацию отдыха детей, в том числе нуждающихся в социальном обслуживании, говорится в сообщении антимонопольного органа.

По данным ведомства, устное картельное соглашение было заключено с ООО «Карелия-Опен». «В ходе анализа данных электронной торговой площадки установлено, что ООО «Парк-Отель «Сямозеро» и ООО «Карелия-Опен»при участии в торгах использовали один IP-адрес для подачи заявок, ценовых предложений и подписания контрактов», — подчеркивает УФАС.

Антимонопольный орган отмечает, что организация картеля позволила ООО «Парк-Отель «Сямозеро» выиграть торги со снижением 0,5%-1% от начальной цены и заключить пять контрактов на общую сумму 101 миллион рублей. В результате исполнения этих контрактов компания получила незаконный доход в размере 64 миллионов рублей, говорится в сообщении.

«В результате противоправных действий ООО «Парк-Отель «Сямозеро» и ООО «Карелия-Опен» госконтракты были заключены на неконкурентных условиях и с компанией, заведомо не имеющей должного опыта в организации отдыха и оздоровления детей», — отмечает столичное УФАС.

Ведомство подчеркивает, что материалы будут переданы в правоохранительные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье 178 УК РФ (ограничение конкуренции).

Дети из лагеря «Парк-отель «Сямозеро» 18 июня отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру Сямозеро. Всего в составе группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей. Лагерь «Парк-отель Сямозеро» закрыт.