Предполагаемому захватчику заложников в банке предъявлено обвинение в терроризме

РАПСИ, Людмила Кленько

18:35 24/11/2016

МОСКВА, 24 ноя - РАПСИ, Евгения Соколова. Бизнесмену Араму Петорсяну, обвиняемому в захвате заложников в столичном отделении "Ситибанка", предъявлено обвинение в терроризме, сообщил в четверг РАПСИ адвокат Александр Карабанов.

"Сегодня моему подзащитному было перепредъявлено обвинение. Теперь ему инкриминируют попытку совершения преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ (терроризм)", - сказал защитник. По словам адвоката, Петросян с новым обвинением категорически не согласен, так как при нем был обнаружен только муляж взрывного устройства. Согласно пояснениям Карабанова, при установлении ответственности за терроризм законодатель предписывает исходить из субъективного мнения потерпевших, а в данном случае находившиеся в банке люди думали, что взрывное устройство было настоящим и их жизням угрожала опасность.

Как следует из материалов дела, вечером 24 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одном из отделений столичных банков неизвестный мужчина удерживает заложников. По версии следствия, Петросян проследовал в банк, расположенный по улице Большая Никитская, где удерживал четырех человек и угрожал взрывом прямоугольного предмета, похожего на взрывное устройство, находящегося у него на груди. По истечении нескольких часов мужчина отпустил всех заложников и вышел из здания. Как после сообщало следствие, в ходе допроса Петросян пояснил, что хотел привлечь внимание к своей проблеме и в действительности убивать заложников не хотел. Он полностью признал вину и дал изобличающие показания в совершении инкриминируемого ему преступления.

Действия Петросяна квалифицированы частью 2 статьи 206 УК РФ (захват заложников). Эксперты признали его вменяемым.

С точки зрения законодателя, вина по статье "терроризм" устанаваливается исходя из субъективного мнения потерпевших. Поскольку они считали, что взрывное устройство натсоящим