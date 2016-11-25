В Камчатском крае 11 человек заключены под стражу за добычу кречетов

10:07 25/11/2016

МОСКВА, 25 ноя – РАПСИ, Диана Гуцул. Одиннадцать членов организованной группы заключены под стражу в Камчатском крае за незаконную добычу 17 кречетов, сообщили РАПСИ в Следственном комитете (СК) РФ в пятницу.

По версии следствия, с июня по ноябрь этого года участники организованной группы, находясь в районе лагуны Яавн и бухты Шлюпочная в Олюторском районе Камчатского края осуществили добычу 17 особей диких кречетов, занесенных в Красную книгу РФ. «После этого в указанный период времени злоумышленники, продолжая реализовывать свой преступный умысел, осуществили незаконное хранение и содержание птиц до обнаружения и изъятия их сотрудниками правоохранительных органов. У злоумышленников изъяты многочисленные орудия лова, оружие и боеприпасы, средства связи, приспособления для хранения и содержания в неволе добытых птиц. Птицы выпущены в привычную среду обитания», - рассказали в ведомстве.

Всего преступными действиями организованной группы из двенадцати человек причинен ущерб Российской Федерации на сумму около 20 миллионов рублей

Одиннадцати членам организованной группы предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконная добыча, содержание, хранение диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, совершенные организованной группой). В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Местонахождение организатора преступной группы устанавливается.