Рейтинг@Mail.ru
 
26/11/2016 08:52
Премия Рунета-2013

Происшествия/ Дела

Новости

Версия для печати

Завершено расследование в отношении обвиняемого в растрате при строительстве "Восточного"

Сюжет: Дело о хищениях на космодроме "Восточный"
Контекст
Теги: Хищения, растрата, Космодром "Восточный", Приморский край, Россия
08:32 26/11/2016

МОСКВА, 26 ноя - РАПСИ, Диана Гуцул. Главным следственным управлением Следственного комитета (СК) РФ завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора и участника ООО «Стройконструкция С» Анатолия Рязанова, обвиняемого в пособничестве в растрате, совершенной организованной группой в особо крупном размере, при строительстве космодрома «Восточный», сообщает в субботу ведомство.

По версии следствия, в 2012-2013 годах Рязанов и начальник ФГУП «Спецстройсервис» при Спецстрое России» Андрей Ярцев совместно с тремя соучастниками, действуя в составе организованной группы, растратили в пользу принадлежащего Рязанову и другому соучастнику ООО «Стройконструкция С», вверенные Ярцеву денежные средства федерального бюджета в размере более 1,1 миллиарда  рублей путем закупки у ООО «Стройконструкция С» по искусственно завышенным ценам металлоконструкций для строительства объектов космодрома «Восточный». При этом реальные затраты на указанные металлоконструкции составляли порядка 600 миллионов рублей.

«С обвиняемым Рязановым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. В рамках предварительного следствия он дал подробные показания об обстоятельствах совершенного преступления, в том числе изобличающие его соучастников. В целях возмещения ущерба, причиненного преступлением, следователями СК России приняты меры к установлению и аресту имущества Рязанова. Среди арестованного оказались дорогостоящие автомобили «Мерседес-Бенц S500», «БМВ 750LIXDRIVE» и «Инфинити QX80», два машиноместа, моторное судно «BAYLINER», денежные средства, ювелирные украшения и часы», - рассказали в СК.

Уголовное дело в отношении Рязанова направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Завершено расследование в отношении обвиняемого в растрате при строительстве "Восточного"

08:32 26/11/2016 Главным следственным управлением Следственного комитета (СК) РФ завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора и участника ООО «Стройконструкция С» Анатолия Рязанова, обвиняемого в пособничестве в растрате, совершенной организованной группой в особо крупном размере, при строительстве космодрома «Восточный», сообщает в субботу ведомство.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Генерал ФСО Лопырев арестован до 23 января

02:18 26/11/2016 94-й гарнизонный военный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 23 января 2017 года в отношении руководителя Федеральной службы охраны (ФСО) РФ на Кавказе генерала Геннадия Лопырева, обвиняемого в получении взяток в особо крупном размере, сообщили РАПСИ в суде.

Завершено расследование в отношении обвиняемого в растрате при строительстве "Восточного"

08:32 26/11/2016 Главным следственным управлением Следственного комитета (СК) РФ завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора и участника ООО «Стройконструкция С» Анатолия Рязанова, обвиняемого в пособничестве в растрате, совершенной организованной группой в особо крупном размере, при строительстве космодрома «Восточный», сообщает в субботу ведомство.

Допрос Януковича по делу о событиях в Киеве в 2013-2014 годах откладывается

14:39 25/11/2016 Допрос экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о событиях в центре Киева в 2013-2014 годах, который должен был начаться пятницу, отложен до 28 ноября из-за возникших трудностей с доставкой обвиняемых в украинский суд.

Мультимедиа

Видео: Тотальная слежка: как наблюдают за сетью и прослушивают телефоны
Инфографика: ДТП с участием детей в России
Инфографика: Падение вертолета Ка-52 на юго-востоке Москвы
Все мультимедиа
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера