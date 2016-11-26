Завершено расследование в отношении обвиняемого в растрате при строительстве "Восточного"

08:32 26/11/2016

МОСКВА, 26 ноя - РАПСИ, Диана Гуцул. Главным следственным управлением Следственного комитета (СК) РФ завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора и участника ООО «Стройконструкция С» Анатолия Рязанова, обвиняемого в пособничестве в растрате, совершенной организованной группой в особо крупном размере, при строительстве космодрома «Восточный», сообщает в субботу ведомство.

По версии следствия, в 2012-2013 годах Рязанов и начальник ФГУП «Спецстройсервис» при Спецстрое России» Андрей Ярцев совместно с тремя соучастниками, действуя в составе организованной группы, растратили в пользу принадлежащего Рязанову и другому соучастнику ООО «Стройконструкция С», вверенные Ярцеву денежные средства федерального бюджета в размере более 1,1 миллиарда рублей путем закупки у ООО «Стройконструкция С» по искусственно завышенным ценам металлоконструкций для строительства объектов космодрома «Восточный». При этом реальные затраты на указанные металлоконструкции составляли порядка 600 миллионов рублей.

«С обвиняемым Рязановым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. В рамках предварительного следствия он дал подробные показания об обстоятельствах совершенного преступления, в том числе изобличающие его соучастников. В целях возмещения ущерба, причиненного преступлением, следователями СК России приняты меры к установлению и аресту имущества Рязанова. Среди арестованного оказались дорогостоящие автомобили «Мерседес-Бенц S500», «БМВ 750LIXDRIVE» и «Инфинити QX80», два машиноместа, моторное судно «BAYLINER», денежные средства, ювелирные украшения и часы», - рассказали в СК.

Уголовное дело в отношении Рязанова направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.



