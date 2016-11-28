ГК "Ростелеком" создаст облачный центр обработки данных для ГАС "Правосудие"

12:43 28/11/2016

МОСКВА, 28 ноя — РАПСИ. Группа компаний «Ростелеком» и «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» (ФГБУ ИАЦ Судебного департамента) заключили государственный контракт на создание облачной вычислительной инфраструктуры центра обработки данных (ЦОД).

Согласно этому контракту, в дата-центре «Ростелекома» завершается создание центра обработки и хранения данных, на базе которого будут консолидированы ИТ-ресурсы ГАС «Правосудие». «Ростелеком» обеспечит комплектование ГАС «Правосудие» оборудованием хранения и обработки данных, а также выполнит комплекс работ по созданию облачной инфраструктуры ЦОД и обеспечению условий ее функционирования. Также компания предоставит доступ информационных ресурсов заказчика к сети Интернет и обеспечит опытную эксплуатацию ЦОД в пилотном сегменте телекоммуникационной инфраструктуры единого информационного пространства государственной автоматизированной системы. В устанавливаемых 16 стойках под нужды ГАС «Правосудие» выделены 1,5 петабайта данных, не считая данных на ленточной библиотеке. Кроме того, количество процессорных ядер в ЦОД превысит 1,5 тысячи штук, а совокупный объем оперативной памяти составит более 31 ТБ. Реализовано полное долговременное резервирование электропитания, в том числе с помощью дизель-генераторных установок.

«Мы видим устойчивый тренд у наших государственных заказчиков — растущую потребность в услугах хранения данных. Благодаря сети собственных дата-центров «Ростелеком» готов удовлетворить любые потребности клиентов в этих услугах», — прокомментировал заключение контракта директор по работе с корпоративными и государственными заказчиками ПАО «Ростелеком» Михаил Изотов.

«Создание Центра обработки данных ГАС «Правосудие» на площадке крупнейшего российского телекоммуникационного оператора позволит судебной системе гораздо эффективнее взаимодействовать с гражданами. Увеличение вычислительных мощностей, их централизация в эффективном ЦОД позволит увеличить скорость обработки данных судебной системы, их предоставления гражданам, а с января 2017 года новый ЦОД станет местом размещения программных модулей, ответственных за подачу гражданами исков в суды в электронном виде», — сообщил руководитель ФГБУ ИАЦ Судебного департамента, главный конструктор ГАС «Правосудие» Леонид Юхневич. В новый ЦОД планируется перенести все 26 подсистем ГАС «Правосудие», в первую очередь интернет-портал, ведомственную почту и подсистему «Банк судебных решений», в которой уже аккумулировано более 30 миллионов судебных решений.

Государственная автоматизированная система (ГАС) РФ «Правосудие» — это территориально распределенная автоматизированная информационная система, предназначенная для формирования единого информационного пространства судов общей юрисдикции и системы Судебного департамента при Верховном суде РФ. Она обеспечивает информационную и технологическую поддержку судопроизводства на принципах поддержания требуемого баланса между потребностью граждан, общества и государства в свободном обмене информацией и необходимыми ограничениями на распространение информации.

ПАО «Ростелеком» — одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в РФ. Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг широкополосного доступа (ШПД) в Интернет и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,2 миллиона, а платного ТВ «Ростелекома» — более 9,2 миллиона пользователей. «Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

