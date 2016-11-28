Московское УФАС раскрыло картель поставщиков средств спецзащиты для госнужд

13:03 28/11/2016

МОСКВА, 28 ноя - РАПСИ. Московское УФАС России признало ООО «НПК Пожхимзащита» и ООО «Прометей» виновными в заключении картельного соглашения на аукционах по поставке спецодежды, средств гражданской обороны и индивидуальной самозащиты для госнужд, говорится сообщении управления.

По информации УФАС, эти компании вступили в устный сговор и обменивались информацией в ходе торгов в интересах друг друга, а также использовали один IP-адрес для подачи заявок, ценовых предложений и подписания контрактов. Подготовкой заявок для обеих организаций занималось одно лицо - сотрудник ООО «НПК Пожхимзащита».

Наличие картеля было выявлено на девяти аукционах на поставку спецодежды, средств гражданской обороны, индивидуальной самозащиты для ФСИН России, Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко, Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения города Москвы, ГБОУ города Москвы «Школа N2114», бюджетного учреждения здравоохранения Воронежской области «Панинская районная больница».

В сообщении говорится, что аукционы проходили с 11 сентября 2014 года по 24 августа 2015 года, их суммарная начальная максимальная цена составила 19,07 миллиона рублей. «НПК Пожхимзащита» заключила контракты на сумму 19,07 миллиона рублей, а ООО «Прометей» - на 145,8 тысячи рублей. В действиях этих компаний выявлены нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции (запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов).