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Завершено следствие в отношении 10 экс-сотрудников колонии, избивших подростков

Контекст
Теги: Прокуратура и следствие, Превышение должностных полномочий, ФСИН РФ, Краснодарский край, Россия
13:33 28/11/2016

МОСКВА, 28 ноя — РАПСИ, Людмила Кленько. Завершено расследование уголовного дела в отношении десяти экс-сотрудников Белореченской воспитательной колонии, обвиняемых в избиении осужденных подростков, сообщил РАПСИ адвокат Андрей Сабинин, представляющий интересы потерпевшей стороны.

Фигурантам дела в зависимости от роли каждого инкриминируется превышение должностных полномочий с применением насилия и с причинением тяжких последствий, а троим предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Среди обвиняемых — временно исполнявший обязанности начальника исправительного учреждения Владислав Иванов.

"Большинство фигурантов дела находятся в следственном изоляторе, двое — под домашним арестом. Следствие опасается, что они могут оказать давление на потерпевших. Один из обвиняемых признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием", — сообщал РАПСИ адвокат.

По версии следствия, обвиняемые, являясь работниками Белореченской воспитательной колонии, ночью 25 ноября 2015 года, не имея на то законных оснований, избили 7 осужденных подростков, один из которых скончался в Центральной районной больнице.

"Один из подростков, которому нанесли не менее 30 ударов, рассказывал мне, что к ним в корпус пришли люди в масках. И ими была дана команда приседать и подпрыгивать. Тех, кто не справлялся либо устал, сразу начинали бить. Отжимания и приседания продолжались в течение двух часов", — рассказал Сабинин.

Один из избитых подростков Виталий Поп скончался в больнице в результате черепно-мозговой травмы с кровоизлияниями в головной мозг. Еще шесть осужденных, по данным следствия, получили различные травмы.

По итогам служебной проверки 17 сотрудников Белореченской воспитательной колонии были уволены.

"Это вопиющий случай, и что бы там ни случились, наши офицеры не имели права таких мер принимать", — заявил после происшествия первый замглавы ФСИН России Анатолий Рудый.

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Завершено следствие в отношении 10 экс-сотрудников колонии, избивших подростков

13:33 28/11/2016 Завершено расследование уголовного дела в отношении десяти экс-сотрудников Белореченской воспитательной колонии, обвиняемых в избиении осужденных подростков, сообщил РАПСИ адвокат Андрей Сабинин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
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