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Фигуранты "дела реставраторов" признали свою вину в хищениях - Ъ

Сюжет: Расследование "дела реставраторов" в Минкультуры РФ
Контекст
Теги: Мошенничество, Прокуратура и следствие, Москва, Россия
09:50 29/11/2016

МОСКВА, 29 ноя — РАПСИ. Все фигуранты уголовного дела замминистра культуры Григория Пирумова о мошенничестве с денежными средствами, выделенными на реставрацию Новодевичьего монастыря, музея космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченского монастыря, драмтеатра в Пскове и Изборской крепости под Псковом, признали свою вину, сообщает газета "Коммерсант".

"Все фигуранты громкого уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, включая замглавы Минкульта Григория Пирумова, признали свою вину и деятельно раскаялись, возместив часть ущерба", - говорится в публикации.

Как сообщалось ранее, Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело в отношении некоторых руководящих работников Министерства культуры РФ и ряда предпринимателей, по делу о хищении государственных денежных средств, выделенных на проведение реставрационных работ на объектах культурного наследия. Им вменяется ущерб на сумму более 100 миллионов рублей. Следствие считает, что деньги были похищены при реставрации вышеупомянутых культурных объектов.

Издание отмечает, что СИЗО уже покинули трое фигурантов дела, двое из которых заключили досудебные соглашения о сотрудничестве с заместителем генпрокурора Виктором Гринем и полностью признали свою вину, дав показания на предполагаемых подельников.

Первым в октябре этого года следственный изолятор покинул предприниматель Никита Колесников, в отношении которого суд изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Затем мера пресечения была изменены и в отношении главы компании "Балтстрой" Дмитрия Сергеева и управляющего этой компании Александра Коченова.

По данным "Ъ", узнав о сделках, Пирумов, глава ФГУП "Центр реставрации" Олег Иванов, директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства культуры Борис Мазо, руководитель ФГКУ "Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" Борис Цагараев и Владимир Сванбек, возглавлявший проекты АО "Балтстрой", также признали свою вину в хищениях. Кроме того, им удалось собрать порядка 10 миллионов рублей на погашение ущерба. Однако, в соответствии с решением Мосгорсуда, они остаются под стражей.

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Фигуранты "дела реставраторов" признали свою вину в хищениях - Ъ

09:50 29/11/2016 Все фигуранты уголовного дела замминистра культуры Григория Пирумова о мошенничестве с денежными средствами, выделенными на реставрацию Новодевичьего монастыря, музея космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченского монастыря, драмтеатра в Пскове и Изборской крепости под Псковом, признали свою вину.
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