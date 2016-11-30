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Путин назначил Орешкина главой Минэкономразвития

Теги: Министерство экономического развития РФ, Владимир Путин, Москва, Россия
17:35 30/11/2016

МОСКВА, 30 ноя — РАПСИ. Президент Владимир Путин назначил замглавы Минфина Максима Орешкина на должность Министра экономического развития России, говорится на официальном сайте главы государства.

Ранее, 15 ноября, президент освободил своим Указом Алексея Улюкаева от должности Министра экономического развития РФ в связи с утратой доверия.
Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), было возбуждено в отношении Улюкаева Главным следственным управлением по расследованию особо важных дел 15 ноября. В тот же день следствие ему предъявило обвинение и обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении Улюкаева меры пресечения в виде домашнего ареста. По решению суда, Улюкаев был помещен под домашний арест на 2 месяца.

Как полагает следствие, обстоятельства преступления связаны с получением Улюкаевым 14 ноября этого года двух миллионов долларов США за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую ПАО "НК "Роснефть" осуществить сделку по приобретению государственного пакета акций ПАО АНК "Башнефть" в размере 50 процентов. Сам Улюкаев свою вину отрицает, сообщил следователь в суде в ходе рассмотрения вопроса об избрании министру меры пресечения.

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Путин назначил Орешкина главой Минэкономразвития

17:35 30/11/2016 Президент Владимир Путин назначил замглавы Минфина Максима Орешкина на должность Министра экономического развития России, говорится на официальном сайте главы государства.
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