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Обвиняемый в растрате при строительстве "Восточного" начал знакомиться с делом

Сюжет: Дело о хищениях на космодроме "Восточный"
Контекст
Теги: Прокуратура и следствие, растрата, Космодром "Восточный", Амурская область, Россия
09:57 01/12/2016

МОСКВА, 1 дек - РАПСИ, Диана Гуцул. Главным следственным управлением СК РФ завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего заместителя генерального директора ЗАО «Стройконструкция» Игоря Новикова, обвиняемого в пособничестве при растрате на строительстве космодрома «Восточный», сообщает в четверг ведомство.

Завершены следственные действия в отношении одного из обвиняемых в растрате при строительстве космодрома «Восточный». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33, частью 4 статьи 160 УК РФ (пособничество в растрате, совершенной организованной группой в особо крупном размере).

«По версии следствия, в 2012-2013 годах начальник ФГУП «Спецстройсервис» при Спецстрое России» Андрей Ярцев и директор ООО «Стройконструкция С» Анатолий Рязанов совместно с генеральным директором ЗАО «Стройконструкция» Николаем Шкадиным, его заместителем Новиковым и Владимиром Денискиным, действуя в составе организованной группы, растратили в пользу принадлежащего Рязанову и другому соучастнику ООО «Стройконструкция С» вверенные Ярцеву денежные средства федерального бюджета в размере более 1,1 миллиарда рублей путем закупки у ООО «Стройконструкция С» по искусственно завышенным ценам металлоконструкций для строительства объектов космодрома «Восточный». Приобретенные материалы использовались для сооружения монтажно-испытательного комплекса, предназначенного для приема, обслуживания и предпусковой подготовки частей ракеты-носителя. При этом реальные затраты на указанные металлоконструкции составляли порядка 600 миллионов рублей», - сообщает СК.

По данным ведомства, Новиков, будучи состоятельным человеком, длительное время скрывался от следствия, в связи с чем был объявлен в международный розыск. После задержания Новиков по ходатайству следователя был заключен под стражу. Обвиняемый и его защитник приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.

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Обвиняемый в растрате при строительстве "Восточного" начал знакомиться с делом

09:57 01/12/2016 Главным следственным управлением СК РФ завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего заместителя генерального директора ЗАО «Стройконструкция» Игоря Новикова, обвиняемого в пособничестве при растрате на строительстве космодрома «Восточный», сообщает в четверг ведомство.
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