Активист Ильдар Дадин проведет полгода в одиночной камере

flickr.com/Фото Москвы Moscow-Live.ru

14:45 01/12/2016

МОСКВА, 1 дек — РАПСИ, Людмила Кленько. Активист Ильдар Дадин, осужденный на 2,5 года заключения за неоднократное нарушение правил пикетирования, проведет 6 месяцев в одиночной камере, об этом сообщила в своем твиттере жена осужденного Анастасия Зотова.

"Уполномоченный по правам человека Республики Карелия Александр Шарапов посетил вчера Дадина и выяснил, что Ильдара поместили в ПКТ на 6 месяцев", — говорится в сообщении супруги.

Осенью этого года Зотова опубликовала в социальной сети Facebook сообщение о том, что ее мужа, отбывающего наказание в исправительной колонии № 7 в Карелии, пытают, избивают и даже угрожают убить. Позже пресс-служба ФСИН выступила с заявлением о том, что независимая комиссия врачей Сегежской центральной районной больницы не обнаружила следов побоев при медицинском осмотре Дадина в колонии.

Дадин четырежды задерживался полицией за нарушения порядка проведения митингов, в последний раз — 5 декабря 2014 года. Активист каждый раз привлекался к административной ответственности. Однако, согласно недавно вступившим в силу поправкам в законодательство, неоднократное нарушение установленного порядка организации или проведения митингов, шествий, пикетирований и подобных мероприятий теперь влечет уголовное преследование. Санкция статьи 212.1 УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Басманный суд Москвы 7 декабря 2015 года приговорил Дадина к трем годам лишения свободы, хотя прокурор настаивал на двух годах. Однако апелляционная коллегия Мосгорсуда снизила наказание до двух лет и шести месяцев заключения.