Роспатент отказал издательству "АСТ" в регистрации бренда Lingua

Роспатент

18:17 01/12/2016

МОСКВА, 1 дек — РАПСИ. Палата по патентным спорам подтвердила отказ издательству "АСТ" в заявлении о регистрации бренда Lingua, говорится в материалах Роспатента.

Патентное ведомство отказало издательству в регистрации товарного знака, поскольку он является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными брендами Abby Lingvo, Lingvo и Лингво.

Заявитель испрашивал предоставление правовой охраны товарному знаку в отношении товаров 9-го (научные приборы и инструменты), 16-го (печатная продукция) и 41-го (обеспечения учебного процесса) классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ).

Издательство АСТ настаивало на том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки не являются сходными фонетически и графически, поскольку имеют различный слоговой и буквенный состав и выполнены различным шрифтом.

"Коллегия пришла к выводу о сходстве сравниваемых обозначений в целом, несмотря на отдельные отличия", — говорится в материалах патентного ведомства.