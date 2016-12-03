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Руководители калининградского филиала "Славянки" предстанут перед судом

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Теги: Прокуратура и следствие, Славянка, Калининградская область, Россия
18:18 02/12/2016

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек - РАПСИ, Михаил Телехов. Военное следственное управление (ВСУ) СК РФ по Балтийскому флоту направило в суд уголовное дело в отношении директора филиала «Калининградский» ОАО «Славянка» Ефима Хинкуса и начальника ремонтно-эксплуатационного района № 2 Андрея Юнгкинда, обвиняемых в хищении 31 миллиона рублей, сообщили в пятницу РАПСИ в Главном ВСУ СК РФ.

По версии следствия, в период с 15 апреля по 26 ноября 2014 года Юнгкинд совместно с начальником автохозяйства ремонтно-эксплуатационного района № 1 филиала «Калининградский» ОАО «Славянка» Сергеем Жило и Хинкусом подписывал заведомо ложные акты о количестве покосов травы, их выполнении механизированным способом, сборе, транспортировке и утилизации скошенной травы. В ходе расследования уголовного дела выявлены хищения денежных средств на сумму более 31 миллиона рублей, которые выделялись для оплаты покоса травы на территории военных городков в весенне-летний период в 2014 году.

С целью сокрытия хищения денежных средств и создания видимости реализации условий государственного контракта и договоров, а также продолжения оплаты работ по ним в максимально возможном размере соучастниками преступной группы к фактическому выполнению услуг привлекались подчиненные им лица и сезонные работники, труд которых оплачивался по заниженному тарифу.

Уголовное дело в отношении Хинкуса и Юнгкинда с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Дело в отношении Жило выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения.

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Руководители калининградского филиала "Славянки" предстанут перед судом

18:18 02/12/2016 Военное следственное управление (ВСУ) СК РФ по Балтийскому флоту направило в суд уголовное дело в отношении директора филиала «Калининградский» ОАО «Славянка» Ефима Хинкуса и начальника ремонтно-эксплуатационного района № 2 Андрея Юнгкинда, обвиняемых в хищении 31 миллиона рублей, сообщили в пятницу РАПСИ в Главном ВСУ СК РФ.
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