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Представитель ИП, организовавший поездку детей, задержан по делу о ДТП в ХМАО

Теги: Дорожные происшествия, Прокуратура и следствие, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия
09:43 05/12/2016

МОСКВА, 5 дек — РАПСИ, Людмила Кленько. Следователями задержан представитель индивидуального предпринимателя, фактически организовавший предоставление транспортных услуг, по делу о ДТП с детьми в Ханты-Мансийском автономном округе, а также водитель автобуса и водители грузовых автомобилей, сообщает пресс-служба регионального СК.

"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), задержан представитель индивидуального предпринимателя, фактически организовавший предоставление транспортных услуг...Водители грузовых автомобилей и водитель автобуса были доставлены в следственный отдел для дачи показаний. При проведении допроса мужчины дали противоречивые показания относительно местонахождения транспортных средств в момент ДТП...Сейчас оба водителя привлечены в качестве подозреваемых. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

По материалам следствия, автобус, перевозивший детей, принадлежит индивидуальному предпринимателю из Нефтеюганска. Однако организацией поездки спортивной команды на соревнования занимался представитель индивидуального предпринимателя и должностные лица спортивного центра "Сибиряк" Нефтеюганска.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 4 декабря на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись автобус, грузовик и два легковых автомобиля, в результате чего погибли 12 человек, 11 из которых — дети. В салоне автобуса находилось 30 человек, в числе которых водитель, 27 несовершеннолетних, участники команды по спортивной акробатике из Нефтеюганска, и двое сопровождающих, которые возвращались домой с соревнований.

Как сообщили в СК, водитель автобуса нарушил правила дорожного движения, избрав скорость движения без учета дорожных и метеорологических условий, в связи с чем не справился с управлением и допустил столкновение с двумя грузовыми транспортными средствами, а также с легковым автомобилем, следовавшими во встречном направлении.

"В качестве причин аварии и гибели пассажиров автобуса следствие рассматривает нарушение водителями автобуса и грузового автомобиля правил дорожного движения и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров, представителем индивидуального предпринимателя", — отмечают в ведомстве.

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Представитель ИП, организовавший поездку детей, задержан по делу о ДТП в ХМАО

09:43 05/12/2016 Следователями задержан представитель индивидуального предпринимателя, фактически организовавший предоставление транспортных услуг, по делу о ДТП с детьми в Ханты-Мансийском автономном округе, а также водитель автобуса и водители грузовых автомобилей, сообщает пресс-служба регионального СК.
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