Первый вебинар ФПА РФ по повышению квалификации адвокатов состоится 13 декабря

Федеральная палата адвокатов

13:32 05/12/2016

МОСКВА, 5 дек — РАПСИ. Первый вебинар Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ по повышению квалификации адвокатов состоится 13 декабря, сообщили РАПСИ в пресс-службе организации.

Лекция президента ФПА РФ Юрия Пилипенко «Актуальные проблемы адвокатуры и адвокатской деятельности на современном этапе» начнется в 10 часов, а в 11 часов вице-президент ФПА Генри Резник выступит с лекцией «Уголовная защита: работа или призвание».

Для участия в мероприятии необходима бесплатная онлайн-регистрация, которая доступна для адвокатов всех субъектов РФ.

Обучающий вебинар на базе сайта ФПА РФ – это новая практика в системе повышения квалификации. Вебинары — очень эффективная система обучения, которая позволяет адвокату в любом регионе России не только получить доступ к качественным лекциям, но и принять активное участие в процессе обучения, отметили в пресс-службе.

«Адвокаты получат возможность регистрироваться на вебинар непосредственно с сайта ФПА РФ, задавать вопросы, на самые интересные из которых ответят спикеры, а участие в вебинаре будет засчитываться как определенное число часов повышения квалификации. Специальная программа будет проверять, находится ли адвокат у компьютера», — рассказали в организации.

Просмотр вебинара станет возможным с любого мобильного устройства, записи лекций сохранятся на сайте ФПА РФ в открытом доступе. Планируется, что в год будет проводиться порядка десяти вебинаров.