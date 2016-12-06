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Роспотребнадзор: Google и Яндекс надо усилить борьбу с недобросовестной рекламой

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Теги: Роспотребнадзор, Google, Яндекс, Москва, Россия
12:04 06/12/2016

МОСКВА, 6 дек — РАПСИ. Роспотребнадзор при анализе рекламных объявлений от организаций, которые для своего продвижения незаконно используют официальное наименование ведомства, сообщил о недостаточности принимаемых мер компаниями Google и «Яндекс» по борьбе с недобросовестной рекламой.

Ведомство сообщило о случаях распространения в сети Интернет рекламных объявлений от организаций, которые для своего продвижения незаконно используют официальное наименование Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека — «Роспотребнадзор».

Помимо Роспотребнадзора и его территориальных органов, а также Государственного информационного ресурса в сфере защиты прав потребителей все остальные интернет-ресурсы не имеют право использовать наименование «Роспотребнадзор» применительно к рекламе своей деятельности, говорится в сообщении. При этом указание, что на ресурсах www.защита-прав-потребителя-москва.рф, www.роспотребнадзор-защита.рф, www.потребнадзор-зпп.рф/роспотребнадзор‎, www.потреб-контроль.рф, расположен официальный сайт Роспотребнадзора, возможен прием жалоб, ведется «горячая линия» или осуществляется иная публично-правовая деятельность, присущая федеральному органу государственной власти — является откровенным обманом, направленным на введение в заблуждение граждан.

«Указанные примеры продвижения в сети Интернет грубо нарушают Правила размещения рекламы в сети Google и Правила размещения рекламы на «Яндексе», что явно свидетельствует о недостаточности принимаемых мер указанными компаниями по борьбе с недобросовестной рекламой или о нежелании противодействовать очевидному обману российских граждан», — считает ведомство.

Роспотребнадзор предостерегает потребителей от пользования услугами компаний, которые с момента размещения рекламы в сети Интернет делают ставку на обман пользователей и подлог информации, вместо повышения качества собственных услуг и создания добросовестной репутации. «В наименованиях юридических лиц недопустимо также использовать полные или сокращенные наименования федеральных органов государственной власти (например, «Роспотребнадзор», «Роспотреб», «Потребнадзор», «Моспотребнадзор» и т.п.). В виде исключения такое использование может быть предусмотрено только законами и иными правовыми актами», — говорится в сообщении.

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Роспотребнадзор: Google и Яндекс надо усилить борьбу с недобросовестной рекламой

12:04 06/12/2016 Роспотребнадзор при анализе рекламных объявлений от организаций, которые для своего продвижения незаконно используют официальное наименование ведомства, сообщил о недостаточности принимаемых мер компаниями Google и «Яндекс» по борьбе с недобросовестной рекламой.
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