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Новгородский депутат задержан в Москве по подозрению в мошенничестве

Теги: Мошенничество, Следственный комитет РФ, Москва, Россия
13:55 07/12/2016

МОСКВА, 7 дек — РАПСИ, Людмила Кленько. Депутат Новгородской областной думы шестого созыва задержан в Москве по подозрению в мошенничестве, сообщает пресс-служба Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета (СК) РФ по городу Москве.

"ГСУ СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего депутата Новгородской областной Думы шестого созыва. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)... При получении денежных средств в рамках оперативного мероприятия, проходившего в Москве 6 декабря 2016 года, депутат был задержан сотрудниками правоохранительных органов", — говорится в сообщении.

По данным следствия, депутату было известно о расследовании уголовного дела, в рамках которого обвиняемые содержатся под стражей. Решив извлечь из этого выгоду, чиновник сообщил знакомому одного из обвиняемых недостоверные сведения о том, что он якобы имеет большие связи в правоохранительных органах и за 2 миллиона долларов может положительно повлиять на ход расследования уголовного дела, а также решить вопрос об изменении меры пресечения фигурантам на более мягкую.

В ведомстве отмечают, что в ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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Новгородский депутат задержан в Москве по подозрению в мошенничестве

13:55 07/12/2016 Депутат Новгородской областной думы шестого созыва задержан в Москве по подозрению в мошенничестве, сообщает пресс-служба Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета (СК) РФ по городу Москве.
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