ФАС выявила картель при поставках продовольствия для МВД

12:42 08/12/2016

МОСКВА, 8 дек — РАПСИ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) раскрыла картель с участием 28 компаний, признанных виновными в заключении антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на аукционах на поставку продовольствия для территориальных подразделений МВД, говорится в сообщении ведомства.

Служба отмечает, что торги проводились в период 2013-2015 годов в рамках государственного оборонного заказа (ГОЗ). Всего в условиях сговора, по данным ФАС, было проведено порядка 50 аукционов на общую сумму более 700 миллионов рублей. По выявленным фактам возбуждено четыре дела о нарушении антимонопольного законодательства.

"Поскольку рынки продовольствия являются высококонкурентными, пресечение деятельности картеля позволит сэкономить федеральному бюджету многие миллионы рублей", — сказал начальник Контрольно-инспекционного управления в сфере ГОЗ Константин Алешин.