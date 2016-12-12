Европейский университет в Петербурге будет добиваться восстановления лицензии

eu.spb.ru

15:51 12/12/2016

МОСКВА, 12 дек — РАПСИ. Европейский университет в Санкт-Петербурге (ЕУСПБ) будет добиваться восстановления лицензии на осуществление деятельности, стремясь к урегулированию возникшей ситуации всеми законными средствами, говорится на официальном сайте учебного заведения.

Рособрнадзор 7 декабря приостановил действие лицензии. Аккредитация программ высшего образования в ЕУСПБ была приостановлена еще в апреле. "ЕУСПБ категорически не согласен ни с квалификацией нарушений, выявленных Рособрнадзором в результате проверки исполнения повторного предписания, ни с административными последствиями в виде приостановления действия лицензии", — отмечается в сообщении.

По данным учебного заведения, в июле 2016 года Генеральной прокуратурой РФ была инициирована комплексная проверка университета. Основанием для ее проведения послужила жалоба депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Виталия Милонова, к которой позже добавились жалобы других инициативных граждан.

"Жалобы содержали как заведомо ложную информацию (в университете отсутствует медпункт, стипендии выдаются студентам в конвертах и в иностранной валюте, и т.п.), так и информацию, требующую детальной проверки федеральными надзорными органами (например, незаконные перепланировки или нарушения требований законодательства об образовании)", — подчеркивает ЕУСПБ.

ЕУСПБ — негосударственное высшее учебное заведение, основанное в 1994 году. Вуз специализируется на социальных и гуманитарных науках (антропология, история, история искусств, политические науки, социология, экономика). Ранее ЕУСПБ был включен Лондонской экономической школой в число ста лучших европейских центров политических наук.

