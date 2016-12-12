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ФАС признала картель при госзакупках лекарств для борьбы с ВИЧ и гепатитом

Теги: здравоохранение, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Москва, Россия
17:28 12/12/2016

МОСКВА, 12 дек — РАПСИ. Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) признала наличие картельного сговора на государственных торгах между фармкомпаниями, входящими в десятку крупнейших поставщиков лекарств для борьбы с ВИЧ, лечения гепатита B и С, а также препаратов для онкобольных, говорится в сообщении ведомства.

По данным службы, нарушения выявлены более чем на 400 аукционов, общей суммой свыше 400 млн рублей в пяти регионах РФ. Комиссия ФАС России признала наличие картельного сговора между ООО «Фарм СКД» и ОАО «Новофарм» на государственных торгах по поставке лекарственных препаратов, медицинских изделий, средств дезинфекции и лечебного питания с целью поддержания цен на них.

«Сегодняшнее решение — одно из многих по целому ряду дел ФАС России и ее территориальных органов, проведенных нами в 2016 году по делам о картелях на торгах по поставке медикаментов и изделий медицинского назначения», — сказал статс-секретарь, заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.

Материалы по делу, отмечает служба, будут переданы в МВД России для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 178 УК РФ (ограничение конкуренции). Также в отношении ООО «Фарм СКД» и ОАО «Новофарм» будет возбуждено административное дело. Согласно КоАП, размер штрафа за антиконкурентное соглашение составляет от 10% до 50% от начальной минимальной стоимости предмета торгов.

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ФАС признала картель при госзакупках лекарств для борьбы с ВИЧ и гепатитом

17:28 12/12/2016 Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) признала наличие картельного сговора на государственных торгах между фармкомпаниями, входящими в десятку крупнейших поставщиков лекарств для борьбы с ВИЧ, лечения гепатита B и С, а также препаратов для онкобольных, говорится в сообщении ведомства.
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