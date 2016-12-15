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СК расследует обстоятельства нападения на пожарных и убийства 2-х человек

Теги: пожарная безопасность, Убийство, Следственный комитет РФ, Смоленская область, Россия
08:30 15/12/2016

МОСКВА, 15 дек - РАПСИ, Диана Гуцул. Следственными органами СК России по Смоленской области возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего жителя села Ольша Смоленского района, подозреваемого в убийстве двух человек, сообщает в четверг СК РФ.

Дело возбуждено  по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105 и частью 1 статьи 222 УК РФ (убийство двух и более лиц и незаконное приобретение, хранение и ношение оружия).

По данным следствия, вечером 14 декабря в правоохранительные органы поступило сообщение от сотрудников пожарной службы о том, что по прибытии на место тушения пожара в село Ольша по ним был открыт огонь из огнестрельного оружия. "В результате один сотрудник МЧС и два пожарных были ранены, они госпитализированы и их состояние удовлетворительное", - рассказали в ведомстве.

Предварительно установлено, что ранее судимый местный житель  поджег свой дом и дом своего соседа. "При себе у него находился автомат "Калашникова", из которого он убил хозяина дома и застрелил прохожего на дороге. При задержании мужчина пытался покончить с собой из своего оружия, бригадой скорой медицинской помощи его доставили в медицинское учреждение, где в последствии он скончался.

При тушении пожара в доме одного из потерпевших и в доме подозреваемого были обнаружены тела двух женщин, предположительно матери потерпевшего и подозреваемого", - сообщает СК.

Расследование дела продолжается.

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СК расследует обстоятельства нападения на пожарных и убийства 2-х человек

08:30 15/12/2016 Следственными органами СК России по Смоленской области возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего жителя села Ольша Смоленского района, подозреваемого в убийстве двух человек, сообщает в четверг СК РФ.
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