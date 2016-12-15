Глава СК РФ инициировал возбуждение дела о взятке в отношении экс-судьи

13:15 15/12/2016

МОСКВА, 15 дек — РАПСИ, Людмила Кленько. Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о получении взятки в крупном размере в отношении бывшего судьи Арбитражного суда Тамбовской области Сергея Сучкова, сообщается на официальном сайте СКР.

"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении бывшего судьи Арбитражного суда Тамбовской области Сергея Сучкова, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 290 УК РФ (покушение на получение взятки в значительном размере)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 1 марта 2016 года бывший судья вынес определение о восстановлении срока для предъявления исполнительного листа о взыскании с одной строительной фирмы в пользу другой денежных средств на сумму порядка 8 миллионов рублей. Спустя две недели подозреваемый предложил представителю фирмы-должника содействие в отсрочке взыскания за денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей.

"Получив согласие, уже на следующий день было вынесено соответствующее определение. Через неделю во время встречи судьи с представителем фирмы-должника он сообщил, что заодно вынес и решение об отказе в обеспечении иска взыскателя, оценив "дополнительные услуги" еще в 100 тысяч рублей, которые предполагалось передать позднее", — отмечает пресс-служба ведомства.

Сотрудники УФСБ России по Тамбовской области задержали подозреваемого при получении им взятки за "нужное решение" в размере 200 тысяч рублей. По данным СК РФ, в мае этого года судейские полномочия Сучкова были прекращены, а уже в сентябре Высшая квалификационная коллегия судей РФ дала согласие на возбуждение уголовного дела.