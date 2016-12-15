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По делу о покушении на сотрудника полиции и убийстве его жены задержаны 5 человек

Контекст
Теги: Убийство, Покушение на убийство, Следственный комитет РФ, Самарская область, Россия
15:38 15/12/2016

МОСКВА, 15 дек - РАПСИ, Диана Гуцул. Следственные органы задержали пятерых человек, подозреваемых в нападении на начальника ОМВД России по городу Отрадный Самарской области Дмитрия Вашуркина и его супругу, сообщили в четверг РАПСИ в СК РФ.

Как следует из материалов дела, в ночь с 10 на 11 декабря этого года Дмитрий Вашуркин и его супруга, вернувшись в свой дом, расположенный в селе Смышляевка Волжского района Самарской области, подверглись нападению группы лиц, поджидавших их в жилище. В результате преступления женщина, получившая тяжелые телесные повреждения, скончалась. Сотрудник полиции, придя в сознание утром, вызвал бригаду скорой помощи и был госпитализирован. Сейчас потерпевший находится в больнице.

Уголовное дело возбуждено по факту убийства Екатерины Вашуркиной и покушения на убийство её супруга группой лиц (частьт 2 статья 105, часть 3 статья 30, часть 2 статья 105 УК РФ).

"В качестве свидетелей по уголовному делу допрошено более двухсот лиц, проведено 24 осмотра места происшествия, 23 выемки, более ста обысков, назначена 21 экспертиза. Тщательный анализ результатов этих следственных действий позволил следователям  установить пятерых жителей Самарской области, причастных к совершению преступления, и задержать их. В настоящее время с подозреваемыми проводятся необходимые следственные действия. Двое из них дали показания о своем участии в совершении преступления и о роли других соучастников. Что касается мотива нападения, то на данный момент находит свое подтверждение одна из версий, выдвинутых на первоначальном этапе расследования – проникновение в дом полицейского с целью разбойного нападения", - рассказали в СК.

В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании задержанным меры пресечения и предъявлении обвинения.

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По делу о покушении на сотрудника полиции и убийстве его жены задержаны 5 человек

15:38 15/12/2016 Следственные органы задержали пятерых человек, подозреваемых в нападении на начальника ОМВД России по городу Отрадный Самарской области Дмитрия Вашуркина и его супругу, сообщили в четверг РАПСИ в СК РФ.
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