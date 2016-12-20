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Предметы роскоши на 7,4 млрд руб обращены в собственность государства — ФТС

Теги: Федеральная таможенная служба (ФТС), Москва, Россия
16:17 20/12/2016

МОСКВА, 20 дек — РАПСИ. Предметы роскоши на 7,4 миллиарда рублей, незаконно ввезенные в Российскую Федерацию, обращены по решениям судов в собственность государства, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Ведомство рассказало о завершении продолжавшегося в течение двух лет расследования по факту выявления незаконно ввезенных в РФ предметов роскоши, которое стало крупнейшим за 25-летнюю историю отечественной таможенной службы. Кроме того, таможенники представили в суд доказательства того, что товары еще на 1,6 миллиарда рублей являются контрафактными и не имеют отношения к известным производителям драгоценностей, под маркой которых их пытались реализовать.

В декабре 2014 года сотрудники таможенных органов при проведении оперативно-розыскных мероприятий обнаружили в одном из закрытых «шоу-румов» в центре Москвы товары известных мировых производителей. Это были элитные часы, ювелирные изделия, мобильные телефоны, алкогольная и табачная продукция, одежда, обувь, аксессуары, сумки, дорожные чемоданы, портфели. Отдельные экземпляры часов и ювелирных изделий оценивались продавцом в сотни тысяч долларов, а общая стоимость товаров составила миллиарды рублей, сообщила ФТС.

Арендатор помещения, в котором располагался «шоу-рум» (ООО «Грэйс»), на часть обнаруженных товаров представил таможенникам различные договоры купли-продажи, договоры комиссии и иные документы, якобы подтверждавшие законность происхождения и ввоза товаров. Однако в ходе проведенного административного расследования удалось установить, что представленные документы сфабрикованы, а обнаруженные товары ввезены в РФ без надлежащего таможенного оформления и уплаты причитающихся таможенных платежей.

Таганский и Дорогомиловский районные суды Москвы по результатам рассмотрения поступивших из таможенных органов дел об административных правонарушениях признали ООО «Грейс» виновным в хранении товаров, незаконно перемещенных через таможенную границу, с назначением наказания в виде их конфискации (статья 16.21 КоАП России). Общая стоимость обращенных в государственную собственность предметов роскоши составила свыше 7,4 миллиарда рублей.

Также подтвердились первоначальные предположения таможенников о контрафактности большинства обнаруженных ювелирных изделий. Эксперты Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления ФТС России при содействии представителей правообладателей торговых марок HarryWinston, Tamara Comolli, Antonini, Aquanautic установили, что маркированные логотипами этих брендов ювелирные изделия не имеют никакого отношения к официальным производителям и, в сущности, являются подделками. По мнению экспертов, общая стоимость контрафактной продукции составила свыше 1,6 миллиарда рублей, если учитывать только стоимость использованных драгоценных металлов и камней. Покупателям ювелирные изделия представлялись как подлинные по соответствующей цене, отметила ФТС РФ.

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Предметы роскоши на 7,4 млрд руб обращены в собственность государства — ФТС

16:17 20/12/2016 Предметы роскоши на 7,4 миллиарда рублей, незаконно ввезенные в Российскую Федерацию, обращены по решениям судов в собственность государства, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.
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