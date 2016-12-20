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Фигурантам дела о гибели детей на Сямозере предъявлено окончательное обвинение

Сюжет: Процесс по делу о гибели детей на озере в Карелии
Контекст
Теги: Следственный комитет РФ, Карелия, Россия
16:49 20/12/2016

МОСКВА, 20 дек — РАПСИ, Диана Гуцул. Директору оздоровительного лагеря ООО "Парк-Отель "Сямозеро" в Республике Карелия Елене Решетовой, координатору лагеря Вадиму Виноградову и инструктору лагеря Валерию Круподерщикову предъявлено обвинение в окончательной редакции по уголовному делу о гибели детей, сообщили во вторник РАПСИ в Следственном комитете (СК) РФ.

"Главным следственным управлением СК России закончен сбор доказательств по делу о гибели 14 детей в детском оздоровительном лагере. По результатам расследования фигурантам предъявлены обвинения в окончательной редакции по части 3 статье 238 и статье 125 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оставление в опасности)", — сообщает ведомство.

По версии следствия, Решетова совместно с Виноградовым, зная о штормовом предупреждении, объявленном в большинстве районов Республики Карелия, не отменили водный поход 17 июня 2016 года и организовали выход 47 несовершеннолетних в акваторию озера. При этом три плавательных средства, на которых осуществлялся поход, имели технические неисправности. "Также была превышена пассажировместимость, а детей не обеспечили жилетами подходящего размера. В результате ухудшения погодных условий 18 июня два туристических каноэ, следовавших по акватории озера с находящимися на них 24 детьми в сопровождении Круподерщикова, перевернулись, 14 детей утонули. Решетова, Виноградов и Круподерщиков умышленно не сообщили в территориальные органы экстренных служб о чрезвычайном происшествии, не желая негативной реакции общественности на указанные события, которая могла подорвать деловую репутацию лагеря и принести убытки. Таким образом они оставили детей, участвовавших в водном походе, в том числе, оказавшихся в воде в условиях шторма, в состоянии опасном для жизни", — указывает следствие.

В ближайшее время будут завершены следственные действия, после чего потерпевшие и обвиняемые в установленном законом порядке будут уведомлены об этом. Расследование уголовного дела в отношении должностных лиц, связанных с организацией детского отдыха, продолжается.

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Фигурантам дела о гибели детей на Сямозере предъявлено окончательное обвинение

16:49 20/12/2016 Директору оздоровительного лагеря ООО "Парк-Отель "Сямозеро" в Республике Карелия Елене Решетовой, координатору лагеря Вадиму Виноградову и инструктору лагеря Валерию Круподерщикову предъявлено обвинение в окончательной редакции по уголовному делу о гибели детей, сообщили во вторник РАПСИ в Следственном комитете (СК) РФ.
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