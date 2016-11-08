Экс-прокурор Ленобласти отказался от сделки со следствием – адвокат

РАПСИ, Михаил Телехов

10:00 08/11/2016

Следственные органы на прошлой неделе обратились в Петроградский районный суд Петербурга с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении бывшего прокурора Ленобласти Станислава Иванова в виде заключения под стражу, несмотря на наличие у него тяжелого заболевания. После того, как событие широко осветили СМИ, ходатайство было отозвано.

Адвокат Иванова Анатолий Пчелинцев в эксклюзивном интервью рассказал РАПСИ, кто и зачем дал показания против экс-прокурора, признает ли он вину в получении взяток на сумму более 20 миллионов рублей и откуда взялась версия с облучением.

Гражданин США

Анатолий Васильевич, следствие возбудило уголовное дело в отношении Иванова 1 ноября, он заранее был предупрежден, что попал под подозрение и что в отношении него ведётся расследование?

Я не знаю, у меня нет такой информации. Наверное, на некоторые вопросы я не смогу дать ответ, поскольку ранее с Ивановым я знаком не был и про дело узнал ночью в канун судебного заседания об избрании меры пресечения (2 ноября - прим. РАПСИ). Кроме того, вследствие реально тяжелого заболевания своего подзащитного и строгого ограничения по времени доступа к нему со стороны врачей, я имел несколько коротких свиданий и присутствовал во время проведения следственных действий СК РФ.

Следствие настаивает, что Иванов ежемесячно получал взятки в виде денежных средств в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей от одного из предпринимателей. Также, по версии следствия, предприниматель приобрел для Иванова автомобиль, оплачивал парковочное место, а также оплатил не менее двух туристических поездок за границу для семьи прокурора. Что на эти обвинения говорит Ваш подзащитный? Какова его версия событий?

Иванов категорически отрицает все обвинения в получении взяток, в том числе, связанные с покупкой автомобиля, оплатой парковки и турпоездок.



Предлагало ли следствие Иванову сделку и если да, то на каких условиях?

Да, 3 ноября Иванову под протокол были разъяснены требования особого порядка судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Условия общие, вытекающие из закона. Но, как я уже сказал, Иванов категорически отрицает свою вину.



По вашим словам, потерпевшие сами находятся под стражей и потому предвзяты, что, собственно, логично. Какие им вменяют преступления?

Обвинение против Иванова строится на показаниях гражданина США Семена Кузьмина, который обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере, и в настоящее время находится под стражей в СИЗО №4 в Петербурге. Следует заметить, что ему 53 года, у него есть малолетний ребенок 4-х лет, молодая жена, недвижимость в России и США (Майами). Одним словом, есть что терять и ради чего любым способом стремиться на свободу. (Кузьмин проходит по делу о мошенничестве, связанном с очередным "мусорным делом". Он был заключен под стражу летом 2016 года вместе с бывшим руководителем ОАО "Управляющая компания по обращению с отходами Ленинградской области" Алексеем Варичевым - прим. РАПСИ).



Некоторые считают, что дело в отношении Иванова возбуждено было с целью освободить его место. Сам Иванов какого мнения придерживается? И знает ли он, кому именно и чем мог помешать?

Не могу конкретно ответить на этот вопрос, мне не удалось поговорить об этом с моим подзащитным. Но думаю, что Иванов вскрыл немало злоупотреблений и перешел дорогу очень влиятельным людям. Не исключаю, что в ближайшее время мы узнаем много интересного из жизни Ленинградской области.



Вы приехали в Петербург из Москвы и в суде сказали, что за несколько дней у вас сложилось мнение о ситуации в городе в ракурсе дела Иванова. Что вы имеете в виду?

Скорее, у меня сложилось мнение о ситуации в области. Как мне стало известно, за время работы Иванова за злоупотребления и допущенные нарушения были освобождены от должности несколько вице-губернаторов, руководство таможни в Выборге, прокуроры двух районов и так далее. Прокурором Ивановым также были внесены представления о серьезных нарушениях в деятельности силовых ведомств. По моему мнению, с законностью в регионе большие проблемы.

После предъявления Иванову обвинения 3-го ноября он был допрошен. Он стал отвечать на вопросы следствия или воспользовался правом не давать показания?

Он готов был отвечать, но врачи разрешили беседу не более чем на пятнадцать минут. В момент допроса Иванов находился под капельницей, с температурой 37,5, его знобило. По причине общего недомогания и слабости допрос был коротким.



Попытка отравления



Когда Иванову был поставлен диагноз острый лейкоз?

Болезнь была диагностирована еще в начале октября. Кстати, Кузьмин свои обвинения в адрес Иванова сделал только 18 октября.



Врачи запретили проведение следственных действий с Ивановым, следствие ко мнению врачей прислушалось?

Врачи клиники НИИ Детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Р.М. Горбачевой были категорически против транспортировки Иванова в суд и проведения каких-либо следственных действий с ним. О чем они официально уведомили следственные органы. На запрос следователя от 2 ноября и в ответе в тот же день на имя следователя следственной группы сказано, что "транспортировка Иванова из стационара с учетом его состояния на настоящий момент может привести к возникновению тяжелых осложнений, в том числе летальному исходу". Копия этой справки имеется у защиты, однако следствие о ее содержании на первом судебном заседании умолчало. Хотя со стороны защиты такое заявление было сделано. Следствие также располагало копией всех медицинских документов, но не приобщило их к материалам дела. Как я понимаю, следователи не доверяли выставленному врачами диагнозу. По этой причине на следующий день Иванова перевезли в городскую больницу №15 на Авангардную улицу (снова транспортировка, а эта больница находится в другом конце города). Там были заново взяты анализы крови и костного мозга. На основе лабораторных анализов и обследования консилиум независимых врачей подтвердил наличие у Иванова тяжелого заболевания. Кстати, один из них сказал мне, что вследствие заболевания и химиотерапии иммунная система у пациента находится на уровне шестимесячного недоношенного ребенка и всякие контакты с ним категорически противопоказаны. Также врачи путем генетической экспертизы выявили у Иванова сбой на генном уровне, что теоретически не исключает попытки радиоактивного облучения. Сотрудники Роспотребнадзора в этой связи проверяли кабинет Иванова, но, насколько мне известно, источники облучения выявлены не были.



В России сложилась такая практика, что, несмотря на диагнозы, препятствующие заключению человека под стражу, суды все равно выносят решения об аресте. В случае с Ивановым само следствие изменило позицию. Как по-Вашему, с чем это связано? И есть ли в таком случае надежда на справедливое судебное разбирательство, если дело дойдёт до суда.

Заболевание Иванова подпадает под перечень тяжелых заболеваний, которое препятствует его содержанию под стражей. Следствие, как мне представляется, испугалось огласки своих беззаконных действий. На процессе по избранию меры пресечения присутствовало не менее 25 журналистов и, по крайней мере, не менее 8 телекамер. Как защитник, я намеренно и постоянно информировал журналистов о манипуляциях следователей и оперативных работников, не желающих выполнять требования и рекомендации врачей. Получив подтверждение диагноза, позиция следователей и оперативных работников ФСБ, сопровождающих дело, резко поменялась на более лояльную, отвечающую требованиям закона.



Президент уволил Иванова, а на следующий день возбудили дело. Это взаимосвязанные события?

Смотрите, указом президента РФ 6 августа 2014 года Станислав Германович был назначен прокурором Ленинградской области. Еще до назначения он был награжден нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры РФ, именным оружием, Почетной грамотой Генерального прокурора РФ, имеет звание "Почетный юрист Москвы". Что касается увольнения, насколько я знаю, Станислав Иванов написал рапорт об отставке. Видимо, да, взаимосвязанные.

Беседовал Михаил Телехов, Санкт-Петербург