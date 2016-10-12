ЦБ РФ сообщил о начале работы национального перестраховщика

12:31 12/10/2016

МОСКВА, 12 окт - РАПСИ. Центральный банк (ЦБ) России сообщил о получении лицензии на осуществление перестрахования и начале работы «Перестраховочной компании НПК», говорится в сообщении регулятора.

Работа этой компании, по мнению ЦБ, будет способствовать расширению возможностей российских страховщиков по перестрахованию рисков на российском рынке.

Планируется, что НПК заключит первые договоры перестрахования до конца текущего года. В ближайшие месяцы, до введения с 1 января 2017 года требования об обязательной передаче (цессии) страховщиками части риска в перестрахование НПК, компании предстоит отработать технологию взаимодействия с рынком для наладки бизнес-процессов, говорится в сообщении.

НПК должна принять обязательства по страховой выплате по договорам страхования в отношении объектов, оказавшихся под действием международных санкций, в размере не менее 10% от передаваемого в перестрахование риска. По другим рискам страховщики должны предлагать НПК в перестрахование 10% от передаваемого риска, а компания вправе решать, брать ли такие риски, сокращать ли принимаемую в перестрахование долю.

В настоящее время оплаченный уставный капитал НПК составляет 21,3 миллиарда рублей, объявленный капитал – 71 миллиард рублей. Единственным акционером компании является ЦБ РФ.