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УФАС возбудило дело в отношении Альфа-банка за навязывание страхования

Контекст
Теги: Страхование, Альфа-банк, Москва, Россия
17:49 09/11/2016

МОСКВА, 9 ноя — РАПСИ. Санкт-Петербургское УФАС возбудило дело в отношении АО "Альфа Банк" и ООО "Альфа Страхование-Жизнь" из-за навязывания услуги по добровольному страхованию жизни и здоровья при заключении договора на выдачу кредита, говорится в сообщении ведомства.

Служба отмечает, что дело возбуждено по заявлению петербурженки. "Согласно информации, предоставленной гражданкой, при заполнении заявления на выдачу кредита наличными она должна была обязательно заполнить заявление на заключение договора страхования жизни с ООО "АльфаСтрахование-Жизнь". Причем в бланке заявления на выдачу кредита заблаговременно стояла отметка о согласии на заключение такого договора с указанной организацией, что исключало для заемщика выбор иного страховщика и увеличивало кредит на  0,37%", - отмечается в сообщении.

Гражданка, по данным УФАС, поинтересовалась, на сколько увеличится сумма по кредиту в случае, если она откажется заключать договор страхования, но "Альфа Банк" отказался ознакомить ее с такими условиями.

Антимонопольный орган усмотрел действиях "Альфа Банка" и "АльфаСтрахования-Жизнь" признаки антиконкурентного соглашения. "Для того чтобы принять обоснованное решение, комиссии Санкт-Петербургского УФАС России хотелось бы услышать мнение организаций, в отношении которых возбуждено дело. Иначе рассмотрение, основанное только на доводах заявителя, может оказаться односторонним, а принятое решение необъективным", - сказал руководитель Санкт-Петербургского УФАС России Вадим Владимиров.

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УФАС возбудило дело в отношении Альфа-банка за навязывание страхования

17:49 09/11/2016 Санкт-Петербургское УФАС возбудило дело в отношении АО "Альфа Банк" и ООО "Альфа Страхование-Жизнь" из-за навязывания услуги по добровольному страхованию жизни и здоровья при заключении договора на выдачу кредита, говорится в сообщении ведомства.
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