Британский суд удовлетворил запрос США на экстрадицию хакера Лаури Лав

17:53 16/09/2016

МОСКВА, 16 сен – РАПСИ. Магистратский суд Вестминстера (Великобритания) удовлетворил в пятницу запрос властей США на экстрадицию 31-летнего программиста Лаури Лав, который подозревается во взломе баз данных американского оборонного ведомства и космического агентства и которому грозит до 99 лет заключения.

Как следует из решения магистратского суда, уголовные дела в отношении программиста, поданного Великобритании, возбуждены сразу в трех американских штатах, где выданы ордера на его арест.

Молодой человек был задержан 15 июля 2015 года. В тот же день он впервые предстал перед судом, выступив против экстрадиции в США. Вскоре он был отпущен под залог.

Лаури Лав обвиняется в том, что в период с октября 2012 года по октябрь 2013 года он совместно с другими лицами участвовал во взломе компьютерных сетей частных компаний и правительственных структур США, включая Минфин, Минобороны, НАСА, одно из подразделений ФБР, с целью хищения конфиденциальных данных и их обнародования на открытых ресурсах, говорится в решении суда.

Дело Лав будет передано министру внутренних дел Великобритании, который решит дальнейшую судьбу британца. Впрочем, молодой человек может обжаловать решение магистратского суда в Высоком суде Лондона.