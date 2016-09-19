Полиция разыскивает 28-летнего афганца в связи с взрывом на Манхэттене — СМИ

17:48 19/09/2016

МОСКВА, 19 сен — РАПСИ. Полиция Нью-Йорка разыскивает натурализованного гражданина США, 28-летнего афганца Ахмада Хана Рахами в связи с взрывом самодельного взрывного устройства, от которого в ночь на воскресенье пострадали 29 человек, сообщает в понедельник газета New York Times.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио предупредил жителей, что молодой человек, по всей вероятности, «вооружен и очень опасен». Власти города и правоохранители не сообщают, в чем именно подозревается Рахами, однако считают, что его обнаружение является критически важным для обеспечения безопасности. Они обратились за помощью к горожанам, разослав сообщение о разыскиваемом на миллионы мобильных телефонов.

Представитель правоохранительных органов на условиях анонимности сообщил изданию, что Рахами может быть причастен к субботнему взрыву в парке в окрестностях Нью-Йорка, где планировалось проведение благотворительного мероприятия в пользу ветеранов морской пехоты США, и еще одному взрывному устройству, обнаруженному неподалеку от места взрыва на Манхэттене.

Кроме того, за несколько часов до того, как сведения о Рахами были преданы гласности, полицейские обнаружили пять самодельных взрывных устройств на станции Элизабет в штате Нью Джерси, одно из которых взорвалось при попытке разминирования роботом-сапером. Место закладки устройств находится, по сведениям полиции, всего в километре от места проживания разыскиваемого.

Правоохранительные органы США пока не имеют подробной информации о Рахами, в том числе и о том, имеет ли он какое-либо отношение к террористическим организациям. «Мы не знаем, какой конкретной идеологии он придерживается, направлял ли его кто-то, или он действовал из собственных побуждений», — заявил представитель полиции.

Полиция разыскивает Рахами на основании записей видеонаблюдения в районе взрыва в Нью-Йорке.