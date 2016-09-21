ЕСПЧ коммуницировал жалобу на неоказание медпомощи онкобольному в колонии

13:40 21/09/2016

МОСКВА, 21 сен — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу на неоказание медпомощи 54-летнему онкобольному Сергею Кузнецову, скончавшемуся в свердловской колонии, сообщил РАПСИ юрист Сергей Петряков.

Петряков пояснил, что в связи со смертью мужчины и отсутствием у него близких родственников заявителем признана Международная правозащитная группа «Агора», юристы которой ранее представляли интересы Кузнецова в судах

Как пояснил представитель организации-заявителя, коммуникация означает, что поданная жалоба признана европейским судом приемлемой, и уполномоченный РФ при ЕСПЧ уведомлен о её поступлении. Кроме того, властям РФ предлагается составить письменный отзыв (меморандум) по существу жалобы, а также по вопросу о её приемлемости.

ЕСПЧ также задал Правительству России конкретные вопросы по делу Кузнецова, и в частности, получал ли погибший заключенный адекватную медицинскую помощь в колонии, какие врачи осматривали его, были ли они компетентны для оценки состояния больного, каковы были причины для прерывания лечения либо необеспечения лечения. Кроме того властям РФ предлагается дать оценку должностным лицам на предмет выполнения своих обязательств по обеспечению жизни и здоровья Кузнецова. По мнению Петрякова, в данном случае речь идет о нарушении российскими властями статей 2 и 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод — «Право на жизнь» и «Запрет бесчеловечного и унижающего достоинство обращения».

Юрист сообщил, что Кузнецов был инвалидом первой группы и страдал серьезными заболеваниями, среди которых — злокачественная опухоль ротовой полости. При этом, врачи в колонии признали невозможность проведения химиотерапии в виду крайней стадии онкологического заболевания.

Несмотря на тяжёлое состояние осужденного, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отказался освободить мужчину в связи с болезнью. Кузнецов умер 17 августа прошлого года в исправительной колонии номер 2 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) по Свердловской области.

Через месяц Свердловский областной суд отменил решение суда первой инстанции, признав его незаконным, и прекратил производство по уголовному делу в связи со смертью Кузнецова.

Правозащитники также ссылаются на мнение независимых медицинских экспертов, выявивших серьезные нарушения при оказании медпомощи Кузнецову в учреждениях ГУФСИН. По оценкам специалистов, при надлежащем лечении жизнь осужденного можно было продлить на пять лет.